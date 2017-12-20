Пермь: новости дня
17:53 | 26.12.2019
Краевая елка собрала самых талантливых детей Прикамья
Руководитель делегации из Соликамска, учитель-логопед Светлана Вдовина, рассказала, что они приехали на главную елку края в составе 21 человек. «11 детей – это отличники учебы, победители интеллектуальных олимпиад, 5 спортсменов, это за спортивные заслуги дети были выбраны, и 5 – это творчество, музыкальная школа, художественная. Вот в таком составе мы прибыли. Ребята ехали с нетерпением, ждали, собирались. Родители очень волновались, ответственно подошли, провожали. Дети, конечно, в предвкушении праздника».
Для всех участников главной елки провели экскурсии по краевым музеям. Ребята посетили Пермскую художественную галерею, экспозицию «Россия - моя история», Пермский краеведческий музей и Музей пермских древностей. В Театре-Театре работало девять анимационных площадок. Для ребят организовали мастер-классы по созданию ярких новогодних игрушек, работала праздничная фотозона в виде большого снежного шара и аквагрим, детей ждали игры и угощения. Главным подарком для школьников стала премьера музыкального спектакля о любви и дружбе «Летучий корабль» на музыку Максима Дунаевского и стихи Юрия Энтина.
Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина рассказала, что дети на елку приехали со всего Пермского края. «На праздник пригласили ребят, которые в этом году особо себя проявили, – пояснила министр. – Это отличники учебы, прежде всего, победители различных олимпиад, спортивных соревнований. Это ребята, которые зарекомендовали себя лучше всего. Конечно, они достойны такого замечательного праздника. Ребята одними из первых увидят невероятно красивую сказку «Летучий корабль», а после спектакля каждый маленький гость Краевой елки получит новогодний подарок: рюкзак и футболку с символикой Пермского края и мешок конфет».
Кроме того, делегация от Пермского края в составе 104 человек отправилась на Общероссийскую новогоднюю елку в Государственный кремлевский дворец. Ребята погуляют по новогодней столице, посетят музеи и Москвариум, где посмотрят праздничный мюзикл «Вокруг света за Новый год».
© «Вечерние ведомости»
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