Каждый 12-й переселенный из аварийного жилья по нацпроекту в России – житель Прикамья

16:06 | 26.12.2019

Губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под председательством президента России Владимира Путина. Участники встречи обсудили динамику выполнения национальных проектов. Были рассмотрены результаты реализации нацпроектов в социальной сфере, в области транспортной инфраструктуры, цифровой экономики, промышленности и т. д.



Как отметил глава государства, национальные проекты – это уникальный инструмент для развития страны. Ничего подобного раньше по масштабу, по охвату никогда не было. Владимир Путин подчеркнул, что одним из важных ощутимых результатов нацпроектов стал миллион российских семей с детьми, которые получили выплаты на первого и последующего детей, льготные ипотечные кредиты, погашение части ипотеки.



Реализуется масштабная ясельная программа. За два года введено почти 54 тыс. мест в яслях, а уже в 2021 году должны полностью закрыть имеющийся здесь дефицит. На 1 декабря текущего года очередь в ясли составляла 194 210 человек. На момент запуска программы с 1 января 2018 года это было 272 255 человек. С прошлого года очередь в детские сады Прикамья сократилась в 8 раз – с 11945 до 1500 человек. Только в 2019 году в Пермском крае построены детские сады для 2185 ребят. Ожидается, что общее число детей в возрасте до трех лет, которые посещают государственные или частные детские сады, до конца года превысит 27,8 тысячи. Доступность дошкольного образования в регионе достигнет 98%.



По всей стране запущена система профилактических медицинских осмотров, причем впервые они включают обязательные обследования на онкологические заболевания. В текущем году около 60 млн человек прошли эти профосмотры. В Пермском крае этот показатель составляет 850 тыс. человек. Планируется, что до конца года число жителей Прикамья, которые пройдут диспансеризацию, превысит 1 млн человек.



Отдельно президент остановился на вопросе расселения аварийного жилья. «С опережением идет расселение аварийного жилья, я уже об этом упоминал недавно в одном из публичных выступлений. В планах на год было расселить чуть более восьми тысяч человек, по факту новое жилье получили около 30 тысяч человек», – обозначил Владимир Путин.



Пермский край вошел в число регионов-лидеров по расселению ветхого и аварийного жилья. Здесь опережающими темпами было выполнено расселение запланированного числа жителей. В этом году переехать в комфортное и безопасное жилье смогли 3,5 тысячи прикамцев. Из них 2,4 тыс. человек в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» - это 9% от общероссийского плана.



Ранее губернатор Максим Решетников отмечал, что по итогам года регион показывает хорошую динамику реализации программы по расселению аварийного фонда. «И по нацпроекту, и по региональной программе мы планировали расселить 32 тыс. кв. м. На сегодня уже сделано 54 тыс. кв. м, а до конца года коллеги из минстроя взяли на себя повышенные обязательства расселить до 90 тыс. кв. м. жилья», – подчеркнул глава Прикамья.



На расселение аварийки в Пермском крае в 2019 году направлено 3,4 млрд рублей, 2,2 млрд из которых – средства федерального бюджета, направленные в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего до 2024 года из федерального и регионального бюджетов на расселение аварийного жилья в Прикамье предусмотрено более 26 млрд рублей.



Уже к концу 2021 года на территории 19 муниципальных образований планируется ликвидировать весь аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. В результате за счет всех источников финансирования на 2020-2021 гг. предусмотрено 6,3 млрд рублей, что позволит расселить 9,7 тыс. человек или 140 тыс. кв. м.



Напомним, в Пермском крае реализуются все 12 национальных проектов. Детально с мероприятиями по каждому из них можно ознакомиться по активной ссылке: https://www.permkrai.ru/government/activity/national-projects/.

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