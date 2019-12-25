Пермь: новости дня
13:57 | 26.12.2019
Пермским подрядчикам поставлена задача ежесуточно вывозить не менее 20 тысяч кубометров снега
В Перми прошла череда сильных снегопадов. Ранее перед подрядчиками стояла задача расчищать улицы и не допустить появления гололеда. После прометания были сформированы снежные валы, которые сейчас должны быть оперативно вывезены. За прошедшую ночь с улиц вывезено 12 тысяч кубометров снега, с начала зимнего содержания – более 152 тысяч кубометров.
26 декабря заместитель главы администрации Анатолий Дашкевич поставил подрядным организациям задачу активизировать вывоз снега – в день необходимо вывозить не менее 20 тысяч кубометров. Валы снега должны быть убраны в ближайшие три дня. Все подрядные организации работают в круглосуточном режиме, пересменки проводятся только после 9 часов утра и только в городе, чтобы не отгонять технику в парки и оперативно продолжать уборку улиц.
Массовый вывоз собранного в валы снега производится в основном в ночное время, чтобы не затруднять движение общественного и личного транспорта днем. Ночью на улицах города работало 273 единицы техники и около 150 дорожных рабочих.
Сейчас количество техники, работающей на улицах города, составляет 120 единиц, также на улицах работает порядка 300 дорожных рабочих. Особое внимание уделяется проблемным в части скопления снега участкам, таким, как пересечение улиц Куйбышева и Чкалова, улиц Куйбышева и Революции. Кроме того, в дневное время проводится патрульная очистка и подсыпка противогололедными материалами пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта и дорог с меньшей интенсивностью движения.
Подрядные организации просят водителей по мере возможности убирать машины вдоль обочин и на парковках в ночное время, так как это мешает работе снегоуборочной техники.
© «Вечерние ведомости»
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