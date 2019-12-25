Благодаря нацпроекту в десять школ искусств Прикамья закупят музыкальные инструменты на 50 млн рублей

13:34 | 26.12.2019

10 детских школ искусств из 6 муниципалитетов Пермского края – Перми, Кунгура, Краснокамска, Горнозаводска, Чайковского и Осы – получат субсидии для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и необходимых обучающих материалов. Средства в размере 50 млн рублей будут направлены из бюджета РФ в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Теперь талантливые ученики этих школ смогут познавать искусство, используя качественные музыкальные инструменты и оборудование отечественного производства, а также не будут ограничены в доступе к необходимым учебным материалам: электронным изданиям, наглядным пособиям, художественным альбомам, нотным изданиям и т.д.



Отметим, до 2024 года в рамках реализации национального проекта «Культура» в Прикамье будут приобретены комплекты музыкальных инструментов, специального оборудования и материалов для 30 детских школ искусств и 3 училищ в сфере культуры. Общая сумма федеральных средств за три года составит более 140 млн рублей.



Кроме того, по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова в рамках региональной программы национального проекта «Культура» в 2021 году детским школам искусств, не получившим финансирование из федерального бюджета, будет направлено более 100 млн рублей из краевого бюджета. Это позволит к 2024 году обеспечить необходимыми комплектами инструментов все детские школы искусств и детские музыкальные школы Пермского края.

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