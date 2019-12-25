В Перми на эспланаде в выходные снова будет работать предновогодняя ярмарка

12:59 | 26.12.2019

В выходные, 28 и 29 декабря, в Перми на городской эспланаде во второй раз пройдет предновогодняя ярмарка, на которой жители всего края смогут приобрести свежие фермерские продукты, в том числе и к новогоднему столу. Всего в ней примут участие 16 сельхозтоваропроизводителей.



Жители Перми и гости краевой столицы смогут найти на прилавках мясную и колбасную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, сухофрукты, орехи, различные виды сыров, а также сувенирную продукцию, елочные украшения, живые и искусственные ели. Также их будет ждать культурно-развлекательная программа.



Ранее, на заседании правительства Пермского края, губернатор Максим Решетников отметил, что формат ярмарок за последние 2 года себя зарекомендовал: он удобен жителям и позволяет приобрести свежую продукцию у местных производителей рядом с домом. «В этом году во всех муниципалитетах прошло 1,5 тыс. ярмарок, из них 660 специализированных, почти 500 ярмарок выходного дня и 300 – универсальных. В канун Нового года запланировано еще более 160 ярмарок, при этом треть пройдет в Перми и две трети – во всех территориях края», - подчеркнул глава Прикамья.



Предновогодняя ярмарка уже прошла на городской эспланаде в минувшие выходные. Фермерская продукция была представлена также в 16 деревянных домиках.



Фермерский кооператив «Агрорусь» из Чайковского района представил на прошедшей ярмарке свежее мясо: говядину, свинину, курятину и продукцию из мяса дикого лося. «Такие ярмарки очень нужны, мы напрямую общаемся с покупателем, рассказываем о своей продукции и даем попробовать. Продаем без дополнительной наценки. Было бы здорово, если бы такие ярмарки проводились чаще, и самое главное, формат нравится, с народными гуляниями, с музыкой», - отметил представитель кооператива.



Помимо лакомств и сувенирной продукции, для посетителей ярмарки прошли мастер-классы по рисованию новогодних открыток, изготовлению имбирных пряников, созданию игрушек из керамики, а также конкурсы с памятными призами и выступлениями творческих коллективов.



Напомним, также предновогодние ярмарки проходят и в других муниципалитетах края. В общей сложности их будет 107, на каждой из которых предусмотрено от 15 до 25 торговых мест. Всего в них примут участие более 200 предпринимателей. Более подробную информацию о месте проведения ярмарок можно найти на сайте краевого минпрома и в социальных сетях.



Помимо предновогодних ярмарок в Перми и крае будут работать елочные базары. В муниципалитетах уже заработали 43 елочных базара, в Перми их 41, что практически в 2 раза больше, чем в прошлом году.



Ярмарки организуются при поддержке министерства сельского хозяйства Пермского края и Пермской торгово-промышленной палаты. Партнер ярмарок – проект «Покупай пермское».

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