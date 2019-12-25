Депутаты ЗС Пермского края поддержали закон о «Городах трудовой доблести»

12:31 | 26.12.2019

По результатам заочного голосования посредством опроса мнений, депутаты Законодательного собрания единогласно поддержали инициативу президента – закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести».



Законопроект о новом звании для городов в декабре внес в Государственную Думу президент РФ Владимир Путин. Почетное звание будет присваиваться городам, которые внесли значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы, если предприятия, располагавшиеся на их территории в 1941-1945 годах, получали государственные награды и переходящие Красные знамена Государственного комитета обороны или если работников таких предприятий награждали за трудовые заслуги. В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», будут устанавливать стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания.



Процедура голосования проходила с 10:00 24 декабря 2019 года до 18:00 25 декабря 2019 года. Краевые парламентарии могли принять участие с помощью листа голосования и с использованием мобильного приложения. Известно, что большинство парламентариев предпочли мобильное приложение, листы голосования использовали 14 человек. В голосовании приняли участие 52 депутата из 57.



Заочное голосование без проведения заседания позволило краевому парламенту оперативно выразить свою позицию по федеральному законопроекту, не нарушив регламента и сроков. Рассмотрение этого вопроса краевым Законодательным собранием в приоритетном порядке связано с короткими сроками согласования федеральной инициативы со всеми субъектами Российской Федерации. Процедуру применяли впервые на основании постановления Законодательного собрания, принятого в мае текущего года.



«Опыт заочного голосования для Пермского края стал первым. Поддержка федерального законопроекта, связанного с 75-летием Победы, требовала оперативной реакции от регионов. Надеюсь, что города Пермского края тоже смогут претендовать на статус «Город трудовой доблести», - прокомментировал результаты голосования председатель краевого парламента Валерий Сухих.

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