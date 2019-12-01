Пермь: новости дня
18:28 | 25.12.2019
С отменой движения электричек на участке Пермь-1 – Пермь-2 в два раз будет увеличено количество автобусов, отбывающих от Перми-1
Минтранс РФ всесторонне изучил доводы Росжелдора по Горнозаводской ветке: снижение частности грузовых и пассажирских поездов, затраты РЖД по содержанию железнодорожной инфраструктуры, данные о пассажиропотоке на пригородных электричках. На основании проанализированных материалов Минтранс принял решение о закрытии железнодорожных путей на участке «Пермь-2 – Пермь-1. При этом были учтены планы краевых и городских властей по запуску на этом направлении скоростного трамвая, а также обязательства РЖД и краевого Правительства и по строительству двух транспортно-пересадочных узлов «Пермь-2» и «Мотовилиха». В совокупности данные решения повысят транспортную доступность и комфорт передвижении пассажиров Перми.
В настоящий момент на Горнозаводском направлении курсируют 17 пар поездов пригородного сообщения. После закрытия участка объем пригородных перевозок не уменьшится. При этом поезда будут ходить до ст.Пермь-1. Кроме того, до конца 1 квартала 2020 года планируется запуск дополнительной пары поездов ст. Пермь-1 – ст. Губаха.
Завершение движения железнодорожного транспорта в районе 5А километра (у Краеведческого музея) позволит оперативно реконструировать путепровод для проезда по нему городского транспорта.
Согласно данным Пермской пригородной компании на железнодорожном участке Горнозаводского направления в черте Перми (от ст. Пермь-II до ст. Голованово) ежедневный средний пассажиропоток составляет 2,5 тыс. человек. «Одновременно на этом направлении в параллельном режиме работает 11 автобусных и 3 трамвайных маршрута городского общественного транспорта. Среднее ежедневное количество пассажиров составляет 116 тыс. человек. Следовательно, используют поезда пригородного сообщения на данном участке только 2-2,5 % пассажиров. Из чего можно сделать вывод, что общественный транспорт справится с этой загрузкой», - уточнил руководитель департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин.
Напомним, в декабре прошлого года администрация Перми организовала новый городской автобусный маршрут №2 между станциями Пермь-2 и Пермь-1для удобства пассажиров, пользующихся электричкой. Остановки автобуса в центральной части города синхронизировали с расписанием электричек. «При этом мы договорились с городской администрацией о том, что при предъявлении билета на пригородный железнодорожный транспорт проезд для пассажиров маршрута №2 является бесплатным», - пояснил министр транспорта Пермского края Николай Уханов.
Также в декабре 2019 года автобусный маршрут №3 был синхронизирован с расписанием пригородных и городской электричек, кроме того был запущен экспресс №51 от Перми-1 до ЦУМа.
Как отметил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, как только прекратится движение между двумя железнодорожными вокзалами, в два раза будет увеличено количество автобусов, прибывающих и отправляющихся от станции Пермь I
Дополнительно администрацией Перми для пассажиров, пользующихся электричкой, продлен автобусный маршрут №77 до ж/д вокзала ст. Левшино. Также со второго квартала 2020 года в Орджоникидзевском районе планируется организовать дополнительный автобусный маршрут № 24 (Автопарк-Площадь Дружбы) для разгрузки автобусов, соединяющих микрорайоны Голованово, Левшино с центральной частью Перми.
В рамках мероприятий по изменению транспортной схемы Перми планируется объединение сети городского общественного транспорта и сети пригородного железнодорожного сообщения. «Так, в 2020 году нами предусмотрено строительство двух транспортно-пересадочных узлов на ст. Пермь-2 и остановочном пункте Мотовилиха, а также скоростного трамвая на участке ул.Куфонина - ТПУ Пермь- 2 - ТПУ-Мотовилиха. После ввода в эксплуатацию планируется перенос на ТПУ 72 действующих межмуниципальных маршрутов и 22 городских с возможностью организации пересадки с одного вида транспорта на другой по единому билету», - обозначили в краевом Министерстве транспорта.
«Новая скоростная трамвайная линия вдоль набережной Камы повысит транспортную доступность центра Перми для удаленных микрорайонов, свяжет их с транспортно-пересадочными узлами для комфортных условий проезда. Новый удобный транспорт сократит время и увеличит количество остановок с двух до девяти» - поясняют в администрации Перми.
«Одна из ключевых задач по преобразованию городского пространства к трехсотлетию Перми – это формирование устойчивой, быстрой и современной взаимосвязи с основными транспортными узлами города: площади Восстания и Пермь-2. Это обеспечит доступность транспортной инфраструктуры для набережной и районов, отрезанных железной дорогой. Принятые решения позволят приступить к началу реализации проекта», - заключила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.
© «Вечерние ведомости»
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