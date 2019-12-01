Новогоднюю елку полномочного представителя президента в ПФО посетили 18 ребят из Прикамья

16:56 | 25.12.2019

24 декабря 2019 года в Нижнем Новгороде состоялась традиционная новогодняя елка под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.



На главную окружную елку приехали около 1,5 тыс. детей из регионов Приволжья (Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия и Татарстан, Удмуртская и Чувашская Республики, Пермский край), а также Нижнего Новгорода. В их числе воспитанники детских домов и школ-интернатов, окружных кадетских корпусов, дети из многодетных семей, военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, победители и лауреаты окружных общественно значимых проектов, школьных олимпиад. От Пермского края в празднике приняли участие 18 ребят. Ими стали победители и призеры окружных общественных проектов в возрасте 11-13 лет.



Традиция проводить в округе новогоднюю елку полномочного представителя президента России в ПФО соблюдается на протяжении нескольких лет.



«Мы пригласили ребят, которые принимали самое активное участие во всех наших общественных и военно-патриотических проектах. Новый год – это самое настоящее волшебство, это время чудес и хорошего настроения. Каждый ребенок верит, что невероятные мечты сбываются, а сказки становятся реальностью. И такой праздник, с веселыми конкурсами и призами, мы постарались сегодня устроить для ребят из регионов Приволжского федерального округа», – отметил начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Дмитрий Соловьев.



Окружной новогодний праздник принял Концертно-развлекательный комплекс «Юпитер». До представления гостей встречали волонтеры из Нижегородского государственного университета, которые провели веселые игры и конкурсы. Затем юных участников ожидало сказочное представление, подготовленное актерами Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького. После большого хоровода вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой детям вручили сладкие новогодние подарки.



Для гостей елки из разных регионов округа была проведена обширная экскурсионно-познавательная программа, включавшая в себя обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду, посещение нижегородского планетария и городских музеев. На всех этапах пребывания в столице Приволжья с гостями работали гиды-добровольцы из различных нижегородских вузов.



Отметим, 25 декабря пройдет традиционная краевая елка. Праздничное мероприятие состоится в Пермском академическом Театре-Театре. В новогоднем празднике примут участие свыше 500 детей со всего Пермского края. Это отличники учебы, победители конкурсов, соревнований и олимпиад, а также дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети-инвалиды.

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