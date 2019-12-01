15 видов товаров и услуг компаний Прикамья стали лауреатами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

16:51 | 25.12.2019

В Перми состоялось награждение лауреатов и дипломантов Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Ранее участники региональной комиссии по качеству выдвинули на федеральный этап конкурса 42 наименования продукции и услуг от 29 предприятий региона.



По итогам федерального этапа 15 продуктов и услуг Пермского края получили звание лауреат, 28 – звание дипломант. В частности, статус «Новинка» получили 14 видов продукции и услуг, специальным почетным дипломом «Золотая сотня» удостоены три предприятия. Награды «За успехи в импортозамещении», «Инновации 2019» были ранее вручены предприятиям на торжественной церемонии награждения призеров Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» на конференции в Межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества».



Среди победителей конкурса - Суксунский оптико-механический завод, компании «ЭРИС», «Метафракс», «Камский кабель», «УРАЛХИМ», «Планета Свет», «Благодать», «Пермский Свинокомплекс», «Медовое раздолье», «ПРОДО Птицефабрика Пермская», «САНФРУТ», стоматологическая клиника «Гутен Таг» и др.



Как отметил замминистра промышленности Прикамья Владислав Тонков, Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» проводится в целях повышения доверия потребителей к отечественным товарам и услугам, повышения качества и безопасности продукции и услуг на предприятиях, а также является дополнительной мотивацией для внедрения современных технологий, совершенствования продукции, поиска новых решений.



По словам начальника центральной производственной лаборатории ПАО «Метафракс» Анатолия Пушкарева, высокая степень чистоты их продукта - метанола - позволяет широко использовать его в химической, микробиологической, фармацевтической промышленности: «При этом предприятие не останавливается на достигнутом, постоянно модернизируя свои технологические мощности. Без нашей продукции трудно представить жизнь современного человека».



Отметим, что Пермский край участвует в конкурсе с 1998 года. За это время в нем приняли участие свыше 650 региональных предприятий. Звания лауреат и дипломант было присвоено 1167 наименованиям продукции и услуг (лауреат – 400, дипломант – 767).

© «Вечерние ведомости»