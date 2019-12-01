Ресурсный центр «Пермь семейная» открылся для посещения

16:45 | 25.12.2019

Создание ресурсного центра «Пермь семейная» – инициатива региональной общественной организации «Многодетные Пермского края», которую поддержали краевые и городские власти, Фонд президентских грантов, компания «Лукойл-Пермь».



Ресурсный центр «Пермь семейная» расположен на улице Пермской, 61в. Он выступит площадкой для укрепления института семьи в городе, развития форм семейного досуга, творческих, оздоровительных и образовательных направлений в сфере работы с семьей. Центр также может стать ресурсной площадкой для некоммерческих организаций.



В 2018-2019 годах администрация Перми предоставила общественной организации преференцию в виде скидки по арендной плате. Команда организации «Многодетные Пермского края» разработала концепцию развития и работы центра, а также сделала ремонт в помещении. В этом году проект стал победителем XXI городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» и получил грант на реализацию.



Несмотря на проведение ремонтных работ, общественная организация на площадках партнеров провела более 300 мероприятий, которые посетили около 2 000 человек. Среди таких событий – консультации детских врачей, лекции-беседы дипломированного семейного психолога, уроки доброты для ребят 2-4 классов, пешеходные экскурсии, спортивные мероприятия, семейные клубы, лекции по краеведению, конкурс чтецов, конкурс «Гаджет анимация», праздник «День матери».



В презентации центра 25 декабря приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



- Для нас важно оказывать поддержку многодетным семьям. В этом году семьям, которые предпочитают не ждать предоставления земельного участка, мы предложили альтернативный вариант – получение денежных средств на покупку земли самостоятельно. Создание ресурсного центра – совершенно новый формат работы. Я думаю, что этот опыт необходимо использовать и дальше. Благодарю вашу команду за работу, - обратился Дмитрий Самойлов к председателю общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирине Ермаковой.

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