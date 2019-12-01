В следующем году для жителей пяти территорий Прикамья откроются виртуальные залы и модельные библиотеки

16:42 | 25.12.2019

Благодаря нацпроекту «Культура» прямые трансляции концертов и современные технологии библиотек станут доступны жителям Перми, Соликамска, Чайковского, Лысьвы и Красновишерска.



В рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в территориях Прикамья появятся еще 2 виртуальных концертных зала и 3 модельные библиотеки. На развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры будет направлено 22 млн рублей. Соответствующий проект был рассмотрен и утвержден в ходе заседания правительства Пермского края.



На создание двух новых виртуальных концертных залов в 2020 году будет направлено по 1 миллиону рублей. Новые высокотехнологичные площадки для просмотра прямых трансляций концертов в отличном качестве появятся на базе Детской школы искусств в Соликамске и в краеведческом музее в Чайковском. Таким образом, сеть виртуальных концертных залов в Пермском крае расширится до 22 локаций.



На открытии новых залов губернатор Максим Решетников подчеркивал, что Пермский край лидер по числу виртуальных концертных залов в стране: «...и мы не планируем останавливаться. В общей сложности до 2023 года число таких залов превысит 40. Высокие темпы нам удается держать благодаря федеральной поддержке, нацпроекту. Такие концерты позволяют нам быть ближе друг к другу: мы выходим из дома, а после мы обсуждаем, делимся впечатлениями – это и есть конечная цель таких проектов».



Также в 2020 году появятся 3 модельных муниципальных библиотеки. По 5 миллионов рублей на развитие и укрепление материально-технической базы получат библиотека № 14 им. М.Ю. Лермонтова в Перми и Центральная детская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова в Красновишерске. Еще 10 миллионов рублей получит Лысьвенская центральная библиотека.



Напомним, первые модельные библиотеки появились в Перми в этом году на Гайве и в ДК Солдатова - № 1 им. Л.Н. Толстого и № 8 им. Н.А. Островского. Библиотеки получили федеральную субсидию в размере 10 млн рублей, которые были направлены на пополнение фонда библиотек новыми книжными, периодическими изданиями и создание современного библиотечного пространства. При этом пермский опыт создания модельных библиотек признан одним из лучших в России – учреждения Перми попали в федеральный топ, а сами проекты отличает уникальная концепция.

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