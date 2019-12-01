Пермь: новости дня
16:38 | 25.12.2019
Пермский край вошел в тройку лучших регионов страны по охвату населения услугой вывоза мусора
На сегодня в России существуют 283 зоны деятельности региональных операторов. По словам главы Минприроды, самые большие зоны с точки зрения охвата населения зафиксированы в Самарской, Новосибирской областях и в Пермском крае.
Новая система обращения с отходами в Прикамье стартовала в январе 2019 года. Единым региональным оператором для оказания услуги вывоза и утилизации ТКО в Пермском крае назначен ПКГУП «Теплоэнерго».
«В 2019 году удалось расширить территорию вывоза ТКО в регионе в 3,5 раза. Если до старта реформы услугу получали лишь в 452 населенных пунктах, то сейчас она производится на территории 1932 населенных пунктов. Сейчас мы уверены, что все отходы, которые забирают «возчики», направляется на полигон, а не сваливаются в ближайших лесах. Техника оборудована GPS-навигацией, а маршруты мусоровозов отображаются в единой системе», - пояснил Александр Шицын, глава министерства ЖКХ и благоустройства.
Другим важным направлением работы нацпроекта «Чистая страна» остается ликвидация несанкционированных свалок. В Прикамье итогам первого года работы новой системы обращения с отходами ликвидировано более 700 несанкционированных свалок разного масштаба.
Форум фактически стал площадкой для подведения итогов года во всех отраслях страны, так или иначе связанных с экологией. Основными темами пленарного заседания стали первые итоги реализации национального проекта «Экология», планы на 2020 г., принятые в отрасли законодательные инициативы и новые законопроекты, разработка и внедрение наилучших доступных технологий, механизмы поддержки важнейших мероприятий нацпроекта, а также ряд других тем.
© «Вечерние ведомости»
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