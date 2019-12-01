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16:29 | 25.12.2019

В районах Перми на этой неделе начали открываться ледовые городки

Одними из первых ледовые городки появились в Мотовилихинском и Дзержинском районах. На этой неделе они открылись в скверах им. Землячки и им. Дзержинского, возле УДС «Молот».

В сквере им. Землячки в этом году появилась почта Деда Мороза, горка в виде саней, светоиллюминационные олени, размещенные по тропинкам сквера, фотозона в форме крыльев. Для гостей построены маленькая односкатная горка «Сани Деда Мороза», большая односкатная горка «Замок Деда Мороза», чаша малая «Постель Деда Мороза». Также в Мотовилихе городок появился около УДС «Молот», горки и каток организованы на территории Мотовилихинского пруда.

В преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Дзержинском районе открылся познавательно-развлекательный ледовый комплекс, который состоит из пяти элементов. На самом входе в городок расположена центральная скульптура композиция «Стелы». Не оставит без внимания ни детей, ни взрослых скульптурная композиция «Звезда». Для самых маленьких жителей обустроена ледовая горка «Катюша», для детей постарше – ледовая горка «Паровоз» с двумя скатами, работает каток. Также покататься на коньках можно будет в парке семейного отдыха «Оранжевое лето» микрорайона Пролетарский.

На площади перед ДК им. Солдатова 25 декабря в 17:30 открывается ледовый городок, посвященный 180-летию со дня рождения композитора Петра Ильича Чайковского, а также каток «Лебединое озеро», который стал одним из элементов городка.

На площади у Дворца культуры «Урал» в микрорайоне Новый Крым (улица Фадеева, 7) ледовый городок называется «Щелкунчик», он открыт и готов принимать гостей.

25 декабря в 18:30 начнет свою работу ледовый городок в поселке Новые Ляды на площади перед клубом «Юбилейный» по улице Мира, 1.

В субботу, 28 декабря, в 15:00 откроется ледовый городок в саду им. Миндовского, который будет посвящен теме «Транспорт Пермского края». 28 декабря в 18:00 жителей Кировского района приглашают в парк культуры и отдыха «Счастье есть» (улица Маршала Рыбалко, 106). Здесь откроется ледовый городок с 2 ледовыми горками, скульптурной входной группой, лабиринтом с центральной фигурой, скульптурной композицией для фотографирования.

В Орджоникидзевском районе в парке культуры и отдыха им. Чехова в выходные также откроется ледовый городок, где построено 6 объектов: 2 ледяные горки, 1 лабиринт, 2 скульптуры для фотографирования, 1 детская интерактивная площадка, установлена цифра «80» в связи с празднованием в 2020 году 80-летнего юбилея Орджоникидзевского района. Открытие состоится 28 декабря в 11:30.

© «Вечерние ведомости»

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