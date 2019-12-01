В Пермском крае в охранных зонах теплосетей выявлены автомастерские и детские площадки

16:17 | 25.12.2019

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» завершили проверку охранных зон тепловых сетей в зоне своей ответственности в Перми, Краснокамске, Березниках и Чайковском. По итогам рейдов выявлено более 200 таких объектов, инициирована процедура их демонтажа, так как это несет угрозу для населения. Обследование прошло в рамках перехода на усиленный режим работы энергетиков в период зимних максимумов тепловых нагрузок.



Наиболее часто вблизи тепломагистралей располагаются коммерческие объекты: киоски, шиномонтажи и автостоянки. Особую опасность представляют детские площадки, расположенные с нарушением: например, в одном из районов Перми детская песочница установлена над тепловой камерой. Также в краевой столице выявлен ряд случаев размещения спортивных площадок над тепломагистралями. В Краснокамске тепловые сети проходят под городской эспланадой, на которой планируется проведение новогодних и общегородских праздников для жителей. Сейчас эти факты проверяются надзорными органами.



В соответствии с нормами эксплуатации тепловых сетей, на территориях их охранных зон не допускается капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение проездов, автостоянок и других объектов. Нарушение этого правила может помешать проведению ремонта тепловых сетей и привести к сбоям гидравлических режимов.



Незаконные объекты в охранной зоне тепловых сетей представляют опасность и подлежат сносу. Пермские теплоэнергетики «Т Плюс» направили заявления о каждом факте нарушения охранных зон в органы местного самоуправления, прокуратуру и Ростехнадзор. Собственникам таких объектов выданы предписания по устранению нарушений.



Тех, кому известно о незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей, энергетики просят сообщить по телефону call-центра «Пермской сетевой компании»: (342) 243-72-99.

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