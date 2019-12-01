В Перми в новогодние праздники будут усилены меры безопасности

13:05 | 25.12.2019

Члены антитеррористической комиссии города обсудили меры по обеспечению общественной безопасности в новогодние и рождественские праздники. Заседание провел глава Перми Дмитрий Самойлов.



- Впервые в этом году для празднования будут задействованы сразу три квартала городской эспланады, поэтому к организации мер безопасности при проведении новогодних мероприятий на этих площадках должны быть предъявлены особые требования, – начал мероприятие глава Перми Дмитрий Самойлов.



Как сообщили в департаменте общественной безопасности администрации Перми, вопрос обеспечения безопасности в период проведения новогодних и рождественских мероприятий традиционно становится одним из главных. Весь периметр ледового городка на эспланаде будет огорожен. Вход в ледовый городок будет организован для гостей через 5 входных групп, оборудованных стационарными металлодетекторами.



Охрану общественного порядка на территории всех кварталов эспланады в ночь с 31 декабря на 1 января и на протяжении всех новогодних каникул будут осуществлять сотрудники частных охранных организаций и полиции.



Кроме того, традиционно утверждены правила посещения ледового городка, которые запрещают пронос алкогольной продукции, вход в нетрезвом состоянии, курение, вход с домашними животными. Категорически запрещен пронос всех видов оружия и специальных средств, колюще-режущих и крупногабаритных предметов, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий, напитков в стеклянной таре.



В ночь с 31 декабря на 1 января на центральном городском мероприятии будет организовано дежурство двух бригад скорой помощи, группы оперативного реагирования Пермской городской службы спасения, во время праздничного фейерверка – пожарных.



Гостям ледового городка с маленькими детьми специалисты напоминают о необходимости положить во внутренний карман куртки ребенка записку с контактными данными родителей.

© «Вечерние ведомости»