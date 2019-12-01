В Прикамье в два раза выросла популярность «серебряного» туризма

13:02 | 25.12.2019

Об этом заявил губернатор Максим Решетников во время встречи с ветеранами Пермского края, во вторник, 24 декабря. В этом году по Пермскому краю попутешествовали 2 тысячи ветеранов. Для сравнения, в прошлом — лишь тысяча. Туристические поездки организованы по восьми маршрутам, два из которых были добавлены недавно – в Осу и Чайковский. Популярность туризма для старшего поколения растет благодаря активности представителей ветеранских организаций и поддержке нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Как отметил губернатор Максим Решетников, проект непременно будет продолжен, средства на его реализацию предусмотрены в бюджете региона. Также глава региона подчеркнул, что важно качественное развитие маршрутов, и предложил ветеранам еще раз съездить по одному или нескольким из них и проверить, что изменилось.



Оценка старшего поколения, подчеркнул Максим Решетников, важна и по многим другим проектам. «Важна ваша оценка того, что происходит. Из кабинетов мы всего не увидим, - обозначил губернатор. – Этот год стал первым в реализации нацпроектов. И у нас есть результаты. Например, удалось развернуть межрегиональные онкоцентры – все 8 заработали. Индикатором того, что ситуация изменилась, для нас является приток врачей – на работу вышли 26 новых онкологов. Это не просто перераспределение врачей, это новые специалисты».



Также в Прикамье открыты кабинеты ранней диагностики. За год обследования в них прошли 180 тысяч человек, у 400 их них был выявлен рак на ранней стадии, еще 4 тысячи случаев – предопухолевые стадии (ранее выявление онкопатологий позволяет проводить более быстрое лечение).



Помимо этого, важной составляющей качества предоставления медицинских услуг является их транспортная доступность. О важности решения вопроса во время встречи говорили и ветераны. Губернатор Максим Решетников обозначил, что транспортная доступность медучреждений – точка роста для медицины региона. «Транспортная доступность больниц очень важна: какой смысл увеличивать штат врачей, оснащать оборудованием, если наши жители не смогут в поликлинику приехать. Для решения вопроса мы серьезно взялись за восстановление общественного транспорта. В следующем году закупим 50 автобусов – это будет первая партия, которую распределим по всему краю», - подчеркнул Максим Решетников.



Отдельно глава региона остановился на значимости развития института социальных участковых. По словам Максима Решетникова, каждого представителя старшего поколения, особенно тех, кто старше 80 лет, нужно знать. Важно понимать их потребности и то, чем нужно помогать, оказывать адресную помощь.



Председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко рассказала об инициативах ветеранского движения. «В этом году мы получили краевой грант на мероприятия в честь 75-летия Победы. Хотим собрать всех ветеранов, показать ветеранскую силу - нас много, с 56 территорий края. Например, хотим провести фестиваль «Цветущий май», который покажет индустрию моды. В 1940 году состоялся первый Всероссийский фестиваль моды. Помимо этого, в Перми был «Дом моды», который в 1965 году был представлен на мировом показе мод в Канаде, - отметила Надежда Максютенко. – Хотим показать и рассказать молодежи, как это было».



Кроме того, в этом году ветераны запустили акцию «Одобрено старшим поколением». Она предусматривает оценку учреждений культуры, общественного питания, здравоохранения и т.д. на доступность для старшего поколения. «Мы ходим в аптеки, магазины, учреждения культуры, и если они доступны пожилым людям, то мы приклеиваем наклейку «Одобрено старшим поколением». И мы бы хотели продолжать эту акцию», - отметила Надежда Максютенко.



Губернатор поддержал идею и отметил, что в первую очередь ветеранам надо проверить краевые учреждения – поликлиники, театры.

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