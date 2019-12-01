В новогодние каникулы пермская эспланада превратится в парк развлечений

12:29 | 25.12.2019

Ледовый городок, катание с горок и на коньках, огненные представления в рамках II Кубка огня, Новогодние маршруты, Рождественские празднования и Рождественский турнир в рамках Кубка России «Зимний вернисаж» – это далеко не полный список развлечений, который ждет пермяков и гостей города в новогодние праздники.



Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, этой зимой городская эспланада превратится в единый развлекательный комплекс. На территории трех кварталов расположатся новогодний ледовый комплекс, большой городской каток и горка для катания на сноутьюбингах, новогодняя ярмарка, а в Рождество на площади у Театра-Театра свою работу начнут «зимние» скульпторы – участники Рождественского турнира в рамках Кубка России «Зимний вернисаж».



Одной из центральных развлекательных площадок станет ледовый комплекс «Легенды древней Пармы», который начнет свою работу 30 декабря (при этом приемка работ и техническое открытие для СМИ состоится 29 декабря). График его работы: выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00, будние дни – с 12:00 до 22:00. Программа новогодних каникул начнется в городке 3 января с большого зимнего фестиваля «Пермь активная» и будет продолжаться каждый день до 8 января включительно.



2020 год объявлен в России Годом народного искусства и нематериального культурного наследия. В связи с этим праздничные мероприятия в городке пройдут в формате новогоднего культурного фестиваля «Код 2020». Предполагается в легкой игровой форме познакомить гостей ледового комплекса с историей, национальными и культурными традициями и обычаями Пермского края. В рамках фестиваля пройдут интерактивные и концертные программы, участниками которых станут лучшие народные и эстрадные коллективы Перми и края.



С 3 по 7 января ледовый городок примет участников II фестиваля огненных театров «Кубок огня-2020». В нем примут участие 9 огненных театров и фаер-шоу из Екатеринбурга, Магнитогорска, Кирова, Перми и Пермского края. Жители и гости города смогут увидеть конкурсные выступления театров огня с 17:00 до 20:00.



Каждый день в каникулы с 13:00 до 16:00 будут работать интерактивные площадки для детей разных возрастов, в которых можно будет встретить настоящего Деда Мороза, поиграть в подвижные игры и узнать больше о культуре и истории родного края.



С 7 по 11 января на городской эспланаде состоится Рождественский турнир Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Победитель получит возможность попасть в финал VII Кубка России «Зимний вернисаж» в 2021 году без отборочного этапа. Участниками творческого проекта станут российские скульпторы, ранее не прошедшие конкурсный отбор Кубка «Зимний вернисаж» 2019 года. Многие из них приедут в Пермь впервые. Для участия в турнире будут приглашены 5 команд, представившие наиболее интересные эскизные решения будущих ледовых скульптур. Выставка скульптур разместится на площади перед Театром-Театром и продлится до конца февраля.



Также напомним, что городская эспланада – часть центрального Новогоднего маршрута Перми.

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