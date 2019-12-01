Каждый житель Прикамья в 2019 году хоть раз пользовался услугами МФЦ

12:20 | 25.12.2019

Более 3 миллионов услуг оказали центры «Мои документы» жителям Пермского края в 2019 году.



По предварительным итогам, в 2019 году краевым МФЦ было оказано 3 285 067 услуг. Население Пермского края составляет порядка 2 600 000 человек. Таким образом, каждый житель региона хоть раз пользовался услугами МФЦ в этом году. Для сравнения: в 2018 году за аналогичный период было предоставлено 3 078 316 услуг, рост на 6,7%. Время ожидания в филиалах снизилось на 51% - если в прошлом году посетители в среднем проводили в очереди 10,49 минуты, то сейчас всего 5,6 минуты.



Чаще всего в 2019-м пермяки обращались за услугами, связанными с земельно-имущественными отношениями. В тоже время, по словам сотрудников учреждения, в этом году впервые наблюдалась тенденция снижения числа таких запросов. Если раньше услуги Росреестра занимали 54% в общем потоке принимаемых заявлений, то сейчас их доля составляет всего 38%.



«С этого года был определен перечень операций с недвижимостью, которые должны осуществляться через нотариуса. Например, при вступлении в наследство человеку больше нет необходимости обращаться в МФЦ для регистрации права, нотариус самостоятельно подает запрос в орган в электронном виде», - говорят в МФЦ.



Востребованными также остаются услуги МВД, налоговой, соцзащиты. Причем количество принятых запросов по услугам УФНС в этом году увеличилось на 99%, министерства соцзащиты — на 76%, МВД — на 13%.



Перечень услуг, предоставляемых многофункциональными центрами, продолжает расширяться. На сегодняшний день пермяки имеют возможность получить через МФЦ более 900 видов услуг – в 2019 году список пополнился 38 новыми услугами.



С этого года во всех отделениях МФЦ ведется прием жителей, желающих решить вопросы, связанные с вывозом бытовых отходов. Через МФЦ пермяки могут подать заявление региональному оператору «Теплоэнерго» о внесении изменений в сведения о количестве зарегистрированных в индивидуальном или многоквартирном жилом доме, о возврате ошибочно оплаченных денежных средств и смене собственника.



Подать жалобу в Роспотребнадзор на качество товаров и услуг теперь также можно через многофункциональные центры. Помимо этого, в 8 филиалах для посетителей, которым необходима помощь в составлении претензии, организовано консультирование со специалистами Роспотребнадзора по видеосвязи.



В 2019 году продолжилось развитие филиальной сети МФЦ Пермского края. Новые офисы были открыты в Перми, Соликамске, Кунгуре, Березниках, Чайковском. Часть из них созданы на базе агентств недвижимости и торговых центров в рамках государственно-частного партнерства. А в начале декабря «окно» МФЦ также появилось в отделении «Почта России». Офис создан в правобережной части Березников в микрорайоне Любимов. Еще один центр «Мои документы» в этот понедельник начал работать в Перми в микрорайоне Парковый. Он появился на площадке торгового комплекса «Парк Авеню».



В планах учреждения на 2020 год – открытие новых отделений в Березниках и в микрорайоне Пролетарский в Перми, дальнейшее расширение перечня услуг. В частности, министерство социального развития Пермского края передаст МФЦ 49 новых услуг. Кроме того, у пермяков появится возможность оформлять полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) через многофункциональные центры. Также пермские МФЦ планируют начать выдавать свидетельства о рождении и смерти.



«Для удобства заявителей в следующем году во всех МФЦ в «окнах» специалистов будут установлены эквайринговые терминалы для оплаты госпошлины. В семи отделениях мы также планируем установить специальные криптокабины для выдачи биометрических загранпаспортов, - делится планами руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов. - С апреля получать услуги посетителям филиала «Центральный-2» на Куйбышева, 9 будет помогать человекоподобный робот. Наряду со специалистами он сможет принимать документы».

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