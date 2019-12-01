Пермь: новости дня
12:20 | 25.12.2019
Каждый житель Прикамья в 2019 году хоть раз пользовался услугами МФЦ
По предварительным итогам, в 2019 году краевым МФЦ было оказано 3 285 067 услуг. Население Пермского края составляет порядка 2 600 000 человек. Таким образом, каждый житель региона хоть раз пользовался услугами МФЦ в этом году. Для сравнения: в 2018 году за аналогичный период было предоставлено 3 078 316 услуг, рост на 6,7%. Время ожидания в филиалах снизилось на 51% - если в прошлом году посетители в среднем проводили в очереди 10,49 минуты, то сейчас всего 5,6 минуты.
Чаще всего в 2019-м пермяки обращались за услугами, связанными с земельно-имущественными отношениями. В тоже время, по словам сотрудников учреждения, в этом году впервые наблюдалась тенденция снижения числа таких запросов. Если раньше услуги Росреестра занимали 54% в общем потоке принимаемых заявлений, то сейчас их доля составляет всего 38%.
«С этого года был определен перечень операций с недвижимостью, которые должны осуществляться через нотариуса. Например, при вступлении в наследство человеку больше нет необходимости обращаться в МФЦ для регистрации права, нотариус самостоятельно подает запрос в орган в электронном виде», - говорят в МФЦ.
Востребованными также остаются услуги МВД, налоговой, соцзащиты. Причем количество принятых запросов по услугам УФНС в этом году увеличилось на 99%, министерства соцзащиты — на 76%, МВД — на 13%.
Перечень услуг, предоставляемых многофункциональными центрами, продолжает расширяться. На сегодняшний день пермяки имеют возможность получить через МФЦ более 900 видов услуг – в 2019 году список пополнился 38 новыми услугами.
С этого года во всех отделениях МФЦ ведется прием жителей, желающих решить вопросы, связанные с вывозом бытовых отходов. Через МФЦ пермяки могут подать заявление региональному оператору «Теплоэнерго» о внесении изменений в сведения о количестве зарегистрированных в индивидуальном или многоквартирном жилом доме, о возврате ошибочно оплаченных денежных средств и смене собственника.
Подать жалобу в Роспотребнадзор на качество товаров и услуг теперь также можно через многофункциональные центры. Помимо этого, в 8 филиалах для посетителей, которым необходима помощь в составлении претензии, организовано консультирование со специалистами Роспотребнадзора по видеосвязи.
В 2019 году продолжилось развитие филиальной сети МФЦ Пермского края. Новые офисы были открыты в Перми, Соликамске, Кунгуре, Березниках, Чайковском. Часть из них созданы на базе агентств недвижимости и торговых центров в рамках государственно-частного партнерства. А в начале декабря «окно» МФЦ также появилось в отделении «Почта России». Офис создан в правобережной части Березников в микрорайоне Любимов. Еще один центр «Мои документы» в этот понедельник начал работать в Перми в микрорайоне Парковый. Он появился на площадке торгового комплекса «Парк Авеню».
В планах учреждения на 2020 год – открытие новых отделений в Березниках и в микрорайоне Пролетарский в Перми, дальнейшее расширение перечня услуг. В частности, министерство социального развития Пермского края передаст МФЦ 49 новых услуг. Кроме того, у пермяков появится возможность оформлять полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) через многофункциональные центры. Также пермские МФЦ планируют начать выдавать свидетельства о рождении и смерти.
«Для удобства заявителей в следующем году во всех МФЦ в «окнах» специалистов будут установлены эквайринговые терминалы для оплаты госпошлины. В семи отделениях мы также планируем установить специальные криптокабины для выдачи биометрических загранпаспортов, - делится планами руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов. - С апреля получать услуги посетителям филиала «Центральный-2» на Куйбышева, 9 будет помогать человекоподобный робот. Наряду со специалистами он сможет принимать документы».
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:47 | 25.12.2019
Уральские лицеисты стали призёрами международной олимпиады по астрономии
17:09 | 25.12.2019
Свердловский «Автомобилист» в дополнительном времени обыграл «Адмирал»
16:56 | 25.12.2019
Новогоднюю елку полномочного представителя президента в ПФО посетили 18 ребят из Прикамья
16:51 | 25.12.2019
15 видов товаров и услуг компаний Прикамья стали лауреатами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
16:45 | 25.12.2019
Ресурсный центр «Пермь семейная» открылся для посещения
16:42 | 25.12.2019
В следующем году для жителей пяти территорий Прикамья откроются виртуальные залы и модельные библиотеки
16:40 | 25.12.2019
Свердловская ГИБДД предупредила водителей о рейдах на дорогах в новогодние праздники
16:38 | 25.12.2019
Пермский край вошел в тройку лучших регионов страны по охвату населения услугой вывоза мусора
16:29 | 25.12.2019
В районах Перми на этой неделе начали открываться ледовые городки
16:17 | 25.12.2019
В Пермском крае в охранных зонах теплосетей выявлены автомастерские и детские площадки
16:10 | 25.12.2019
В Управлении уголовного розыска свердловского главка новый заместитель – выходец из ОБОП
16:05 | 25.12.2019
В музее Ельцина в Екатеринбурге покажут новогодние трансляции балета «Щелкунчик» в постановке Большого театра
15:40 | 25.12.2019
На Урале школьник подкараулил и избил молотком учителя
15:19 | 25.12.2019
Новый год в Екатеринбурге отпразднуют в ЦПКиО
15:01 | 25.12.2019
Студент и преподаватель в связке: эксперты и сотрудники РУМЦ ЧелГУ обсудили методики обучения студентов с инвалидностью
14:54 | 25.12.2019
Губернатор Куйвашев заявил, что вторая ветка метро в Екатеринбурге не будет построена к 2023 году
14:28 | 25.12.2019
В Гидромецентре рассказали, какой будет новогодняя ночь на Урале
13:58 | 25.12.2019
В новогодние праздники в Свердловской области будут работать два отделения Сбербанка
13:32 | 25.12.2019
Директора «Восточного базара» в Екатеринбурге оштрафовали за хранение иностранной валюты
13:06 | 25.12.2019
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на чиновника администрации Полевского
13:05 | 25.12.2019
В Перми в новогодние праздники будут усилены меры безопасности
13:02 | 25.12.2019
В Прикамье в два раза выросла популярность «серебряного» туризма
12:53 | 25.12.2019
В Свердловской области осужден экс-сотрудник колонии за доставку телефонов заключенному
12:32 | 25.12.2019
ГИБДД Свердловской области в новогодние праздники будут особо внимательно следить за дорогами
12:29 | 25.12.2019
В новогодние каникулы пермская эспланада превратится в парк развлечений
12:20 | 25.12.2019
Каждый житель Прикамья в 2019 году хоть раз пользовался услугами МФЦ
12:13 | 25.12.2019
Пермяков приглашают встретить Новый год в городских парках
12:08 | 25.12.2019
Анатолий Дашкевич – подрядчикам: «Сегодня серьезно прибавили по уборке снега. Темпы не сбавлять»
12:07 | 25.12.2019
В центре Екатеринбурга ночью произошла кровавая потасовка
12:00 | 25.12.2019
РМК устроит благотворительные елки для юных челябинцев
11:44 | 25.12.2019
Врачи ОДКБ №1 в Екатеринбурге жалуются на качество противоопухолевых препаратов для детей
11:22 | 25.12.2019
Природоохранная прокуратура выявила факт слива Среднеуральской птицефабрикой канализационных стоков из коллектора
11:14 | 25.12.2019
В филиале АО «Уралэлектромедь» в Верх-Нейвинском увеличили мощность рафинировочного отделения
11:06 | 25.12.2019
МегаФон узнал, куда отправятся уральцы на праздники
10:59 | 25.12.2019
Владимир Путин наградил владельца «Сима-Ленда» Андрея Симановского