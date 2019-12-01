Пермь: новости дня
12:13 | 25.12.2019
Пермяков приглашают встретить Новый год в городских парках
В главную ночь года для посетителей двух парков с 01:30 до 03:30 пройдет шоу-программа «Новогодний рататуй». Рецепт праздничного настроения раскроют шеф-повар Крыс Реми и его помощники – танцевальный коллектив «Gold», музыкальная группа «Крылья» и дуэт «Непохожие». В рамках праздника состоятся конкурсы, розыгрыши, праздничная лотерея и раздача подарков. После боя курантов детей и взрослых ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Продолжат череду сюрпризов игровые программы «Новогодний серпантин», где под руководством анимационной команды посетители создадут огромные шерстяные одеяла из разноцветных ниток. Девчонки и мальчишки посетят резиденцию Деда Мороза. Там они смогут рассказать главному волшебнику стихи и получить от него сладкий презент.
Игровые программы «Новогодний серпантин» пройдут 3 января с 15:00 до 17:00 в парке «Счастье есть» и саду им. Миндовского (улица Мира, 9), 4 января с 15:00 до 17:00 в парке им. Чехова, с 15:00 до 16:00 в саду им. Свердлова (Райский сад).
В канун Рождества в парках состоятся тематические мероприятия «Рождественские истории», во время которых посетители узнают, почему на праздничный стол наши предки ставили 12 блюд и открывали двери в хлева.
5 января интерактивно-развлекательная программа «Рождественские истории»
с 13:00 до 15:00 пройдет в саду им. Миндовского, с 15:00 до 17:00 – в парке «Счастье есть» и в парке им. Чехова.
7 января «Рождественские концерты» порадуют зрителей выступлениями творческих коллективов Перми. С 13:00 в парке «Счастье есть» и парке им. Чехова споет вокальный проект «Воскресенье», в 15:00 на сцену сада им. Миндовского и сада им. Свердлова выйдут участницы фолк-группы «Груша».
© «Вечерние ведомости»
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