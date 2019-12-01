Пермь: новости дня
19:35 | 24.12.2019
Три населенных пункта Прикамья получили статус центров культуры
Все три населенных пункта стали победителями проекта «Центр культуры Пермского края» в рамках программы «Пермский край - территория культуры». Каждый из муниципалитетов в течение следующего года должен будет реализовывать мероприятия в рамках своих культурных проектов, общая цель которых – преобразование социокультурной среды и реализация смелых культурных инициатив за счет региональной поддержки.
Ранее в бюджетном послании Законодательному собранию Пермского края губернатор Максим Решетников отметил, что доступность культурного досуга является одной из приоритетных задач регионального правительства: «Наша задача – создать здесь современную инфраструктуру. И в городах, и в небольших населенных пунктах».
Также 21 декабря в Добрянке состоялись завершающие мероприятия проекта «Добрянка – столица доброты», благодаря которому в городе появился новый музейный сквер, была благоустроена и подготовлена для проведения мероприятий набережная, а на улицах появились авторские объекты туристической навигации — «добрячки», ставшие основной нового туристического маршрута. В новом формате этим летом состоялись уже известные в регионе Фестиваль сладостей и Международный кукольный карнавал «В гости к Чуче», а его участники также прошлись в карнавальном шествии «Пермское яркое» в День города Перми. Основной задачей программы стало развитие социокультурного бренда «Столица доброты» – изменение общественных пространств города, выведение на более высокий уровень популярных фестивалей и событийных мероприятий, развитие инициатив местных сообществ, связанных со сферой культуры и благотворительности.
По словам Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова, программа «Пермский край – территория культуры» позволяет не просто пробудить какие-то новые творческие силы и идеи, появиться новым арт-объектам, но самое главное – вселить уверенность, что люди, проживающие на территории, обладают огромным творческим потенциалом. «Каждый этот потенциал необходимо раскрыть, нужно создать условия, для того чтобы человек поверил, что он является не просто потребителем культуры, а что он эту культуру своим творчеством и создает, - отметил он.
Ранее также были подведены итоги проекта в Оханске. За это время в муниципалитете прошла целая серия интересных событий: изменились городские пространства, состоялись фестивали «Трогонтериевое слонотворение», «Оханский уезд», «Зосимовская ярмарка», форум общественных инициатив и «Общественные выходные».
Напомним, программа «Пермский край — территория культуры» стартовала в 2007 году как продолжение проекта «Пермь — культурная столица Поволжья 2006 года». Программа направлена на реализацию в территориях Пермского края инновационных социально-культурных проектов, развитие современного менеджмента в сфере культуры, поддержку инициатив на конкурсной основе. Территории края соревнуются за присвоение статуса «Центр культуры» с возможностью получения значительной финансовой поддержки на годовую реализацию проектов в культурной сфере. Для этого участники составляют комплексный проект, представляющий собой сумму конкретных социокультурных мероприятий (объединенных общими идеологией, структурой управления, ресурсами) реализуемых на одной территории в течение одного календарного года. Участники конкурса – муниципалитеты Пермского края. Программа реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:21 | 24.12.2019
В Екатеринбурге произошла драка между психологом и пациентом
20:52 | 24.12.2019
Магаданская прокуратура оштрафовала «Уральские авиалинии»
20:04 | 24.12.2019
В Верхней Пышме сгорел двухквартирный жилой дом
19:49 | 24.12.2019
В Свердловской области сгорел частный дом
19:35 | 24.12.2019
Три населенных пункта Прикамья получили статус центров культуры
19:34 | 24.12.2019
На начальника управления культуры Полевского, брата известного шоумена, напал с ножом бывший полицейский, пообещав всех перестрелять
19:02 | 24.12.2019
В столице Урала заблокированы сайты, торгующие медицинскими справками
18:41 | 24.12.2019
В Екатеринбурге вынесен приговор убийце, найденному по шнурку
18:20 | 24.12.2019
Детский сад естественно-научной направленности открыл свои двери маленьким жителям Фролов
18:10 | 24.12.2019
Пермские спасатели предупреждают: выход на лед по-прежнему опасен
18:02 | 24.12.2019
Ущерб составил миллион: в Екатеринбурге ликвидировали подпольный алкоцех
17:59 | 24.12.2019
В следующем году социальную выплату по федеральной программе в Перми получат 177 молодых семей
17:27 | 24.12.2019
В 2020 году в Нижнем Тагиле появится новый трамвай
16:52 | 24.12.2019
«Каракоз за дураков нас держит?» Улицы и дороги ряда микрорайонов в Екатеринбурге утопают в сугробах
16:37 | 24.12.2019
В следующем году в Екатеринбурге появятся 50 «умных» остановок
16:13 | 24.12.2019
Депутат гордумы Екатеринбурга попросил прокуратуру проверить действия чиновником после смертельного ДТП
15:56 | 24.12.2019
Сквер за Оперным театром в Екатеринбурге сдадут в конце декабря
15:24 | 24.12.2019
В Екатеринбурге возобновляется работа над небоскребом Opera Tower
15:09 | 24.12.2019
На пермской эспланаде завершается строительство ледового комплекса
14:53 | 24.12.2019
Свердловский облсуд возобновил дело в отношении мужчины, жестоко убившего кошек своей жены
13:53 | 24.12.2019
В Екатеринбурге задержали подозреваемого насильника девушки
13:22 | 24.12.2019
На свердловской трассе пассажирский автобус слетел в кювет
13:18 | 24.12.2019
Спокойствие прикамцев в новогодние каникулы обеспечат около 10 тысяч правоохранителей
13:09 | 24.12.2019
Обо всех новогодних развлечениях Перми можно узнать в одном месте
12:57 | 24.12.2019
Несколько десятков домов в Краснотурьинске остались без отопления
12:50 | 24.12.2019
Пермский край отправил на переработку 6 тонн старых батареек
12:46 | 24.12.2019
За год количество участников общественных проектов ПФО увеличилось на 160 тысяч человек
12:42 | 24.12.2019
Худшая уборка снега и обработка тротуаров зафиксирована в Индустриальном, Мотовилихинском и Ленинском районах Перми
12:33 | 24.12.2019
Заксобрание поддержало создание восьмого района в Екатеринбурге
12:19 | 24.12.2019
Дума Алапаевского района второй раз подряд не смогла избрать спикера