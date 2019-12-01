Три населенных пункта Прикамья получили статус центров культуры

19:35 | 24.12.2019

21 декабря в Добрянке Чусовой с проектом «Живое сердце города», Ординский муниципальный район с проектом «Орда-территория вдохновения», а также село Пешнигорт (Кудымкарский район) с проектом «Оласӧ да вӧласӧ» получили символы центров культуры Пермского края в 2020 году.



Все три населенных пункта стали победителями проекта «Центр культуры Пермского края» в рамках программы «Пермский край - территория культуры». Каждый из муниципалитетов в течение следующего года должен будет реализовывать мероприятия в рамках своих культурных проектов, общая цель которых – преобразование социокультурной среды и реализация смелых культурных инициатив за счет региональной поддержки.



Ранее в бюджетном послании Законодательному собранию Пермского края губернатор Максим Решетников отметил, что доступность культурного досуга является одной из приоритетных задач регионального правительства: «Наша задача – создать здесь современную инфраструктуру. И в городах, и в небольших населенных пунктах».



Также 21 декабря в Добрянке состоялись завершающие мероприятия проекта «Добрянка – столица доброты», благодаря которому в городе появился новый музейный сквер, была благоустроена и подготовлена для проведения мероприятий набережная, а на улицах появились авторские объекты туристической навигации — «добрячки», ставшие основной нового туристического маршрута. В новом формате этим летом состоялись уже известные в регионе Фестиваль сладостей и Международный кукольный карнавал «В гости к Чуче», а его участники также прошлись в карнавальном шествии «Пермское яркое» в День города Перми. Основной задачей программы стало развитие социокультурного бренда «Столица доброты» – изменение общественных пространств города, выведение на более высокий уровень популярных фестивалей и событийных мероприятий, развитие инициатив местных сообществ, связанных со сферой культуры и благотворительности.



По словам Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова, программа «Пермский край – территория культуры» позволяет не просто пробудить какие-то новые творческие силы и идеи, появиться новым арт-объектам, но самое главное – вселить уверенность, что люди, проживающие на территории, обладают огромным творческим потенциалом. «Каждый этот потенциал необходимо раскрыть, нужно создать условия, для того чтобы человек поверил, что он является не просто потребителем культуры, а что он эту культуру своим творчеством и создает, - отметил он.



Ранее также были подведены итоги проекта в Оханске. За это время в муниципалитете прошла целая серия интересных событий: изменились городские пространства, состоялись фестивали «Трогонтериевое слонотворение», «Оханский уезд», «Зосимовская ярмарка», форум общественных инициатив и «Общественные выходные».



Напомним, программа «Пермский край — территория культуры» стартовала в 2007 году как продолжение проекта «Пермь — культурная столица Поволжья 2006 года». Программа направлена на реализацию в территориях Пермского края инновационных социально-культурных проектов, развитие современного менеджмента в сфере культуры, поддержку инициатив на конкурсной основе. Территории края соревнуются за присвоение статуса «Центр культуры» с возможностью получения значительной финансовой поддержки на годовую реализацию проектов в культурной сфере. Для этого участники составляют комплексный проект, представляющий собой сумму конкретных социокультурных мероприятий (объединенных общими идеологией, структурой управления, ресурсами) реализуемых на одной территории в течение одного календарного года. Участники конкурса – муниципалитеты Пермского края. Программа реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края.

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