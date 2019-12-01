Детский сад естественно-научной направленности открыл свои двери маленьким жителям Фролов

18:20 | 24.12.2019

24 декабря заработал детский сад «Галактика» в селе Фролы Пермского района на 350 мест. Новый садик позволяет решить вопрос с доступностью услуг дошкольного образования в селе. Раньше во Фролах был один детский сад «Березка», его на данный момент посещает 174 малыша.



Площадь трехэтажного здания (один этаж – технический) нового образовательного учреждения составляет 5,8 тыс. кв. м. Общая территория – 11,5 тыс. кв. м, что позволило разместить здесь детские площадки, веранды, зеленые насаждения и освещение.



Детский сад имеет естественно-научную направленность. В рамках образовательной программы деткам будут преподавать основы астрономии и базовые знания по экологии. Для этого в дошкольное образовательное учреждение приобретена детская обсерватория, мобильный планетарий, модель солнечной системы, естественно-научная экспериментальная лаборатория и другое интерактивное оборудование.



В открытии садика принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников. Он поздравил детей, их родителей и педагогов, а также поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве сада. «Детский сад - один из самых лучших, современных. Видно, что организаторы, педагоги подошли с фантазией. Ребята, вам точно будет интересно. Здесь самые современные конструкторы, робототехника. И вы, выходя вечером домой из детского сада, делитесь вашими открытиями с родителями», - подчеркнул глава Прикамья.



По словам папы Василины Мальцевой, очень важно, что детский сад с такого уровня технологическим оснащением находится в шаговой доступности. «Фроловское сельское поселение развивается, близость к городу, строящиеся дома, развитая инфраструктура не могут не радовать. Наша семья не больше 2 лет назад сюда переехала. Одним из важных факторов переезда была новая школа, теперь и детский сад. Это замечательный подарок к Новому году для всех Фролов», - отметил он.



В Прикамье в этом году построено 8 новых детских садов, они оснащены современным оборудованием и учитывают современные стандарты образования и организации внутреннего пространства. При этом в регионе ведется работа по переоснащению действующих детских садов. По данным министерства образования и науки Пермского края, каждый год современным развивающим оборудованием планируется оснащать 100 детских садов. На эти цели из краевого бюджета в 2020 году будет направлено 28 млн рублей.



Стоимость строительства детского сада «Галактика» составила 247 млн рублей, из них 174 – средства федерального бюджета, направленные по нацпроекту «Демография». Нацпроект направлен на устранение очередей в дошкольные образовательные учреждения.



Напомним, в текущем году завершено строительство 8 детских садов, 3 из которых - во Фролах, в Кондратово и в Перми в микрорайоне Ива – уже открылись, еще 5 – в Култаево, Кудымкаре, Краснокамске, Перми, село Карьево Ординского района – начнут работать в январе 2020 года. Всего за последние 3 года в Пермском крае построено 18 детских садов.

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