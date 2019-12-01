Пермские спасатели предупреждают: выход на лед по-прежнему опасен

18:10 | 24.12.2019

Несмотря на зимнюю погоду, выход на лед может закончиться для рыбаков штрафом или трагедией.



По данным Пермской городской службы спасения, особенно опасно для жизни находиться в районе нижнего бьефа Камской ГЭС. Здесь регулярно происходит сброс воды, уровень воды меняется, и лед становится «плавающим», что снижает его прочность и целостность. Под действием нагрузки могут возникать трещины и полыньи. Кроме того, рыбаки собираются целыми группами на небольшом участке льда, что также представляет большую опасность.



Только в этом году спасатели Пермской городской службы спасения помогли сохранить жизни 9 рыбакам.



- Сотрудники службы спасения оснащены всем необходимым оборудованием для работы на воде и находятся в режиме постоянной готовности. Тем не менее, жители города должны не забывать о своей собственной безопасности и быть максимально осторожными, - поясняют в городской службе спасения.



Стоит отметить, что рыбачить в 2-километровой зоне нижнего бьефа КамГЭС запрещено. В отношении выявленных граждан, нарушивших правила рыболовства, сотрудниками линейного отделения полиции будут составлены протоколы об административном правонарушении. За такое правонарушение предусмотрено наказание для граждан - штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи; на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи; на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи.

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