Пермь: новости дня
17:50 | 24.12.2019
В новогоднюю ночь в Перми проезд на общественном транспорте будет бесплатным
Пермяки, желающие приехать на городскую эспланаду на общественном транспорте, могут это сделать по расписанию буднего дня. А с 01:00 до 04:00 отдельные маршруты начнут осуществлять перевозку пассажиров по праздничному расписанию. На линию выйдут 8 автобусных и 3 трамвайных маршрута. Проезд на них в новогоднюю ночь будет бесплатным.
В это время по улице Ленина на участке от улицы Крисанова до улицы Куйбышева, по улице Борчанинова и улице Попова от улицы Пермской до улицы Петропавловской будут организованы следующие отправления автобусных и трамвайных маршрутов:
– Автобусные маршруты №10, №14 и №68 от улицы Крисанова будут следовать по улицам Крисанова, Луначарского и далее по маршрутам следования. В обратном направлении автобусы будут идти от Комсомольского проспекта по улицам Екатерининской, Крисанова и далее по маршрутам следования. Эти автобусные маршруты будут осуществлять подвоз жителей Индустриального, Дзержинского, Ленинского, Свердловского и Мотовилихинского районов.
– Автобусные маршруты №20 и №53 в направлении города от Коммунального моста будут следовать по улицам Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской, Попова и далее по маршруту следования. Эти автобусные маршруты будут осуществлять подвоз жителей Кировского, правобережной части Дзержинского и Орджоникидзевского районов.
– Автобусный маршрут №50 в направлении станции «Пермь-2» от Комсомольского проспекта будет курсировать по улицам Екатерининской, Крисанова и далее по маршруту следования. В обратном направлении автобус будет следовать от улицы Крисанова по улицам Крисанова, Луначарского и далее по маршруту следования. Этот автобусный маршрут будет осуществлять подвоз жителей Свердловского района.
– Автобусные маршруты №32 и №77 будут работать без изменения схем движения. Они будут осуществлять подвоз жителей левобережной части Орджоникидзевского района (микрорайоны Васильевка, Левшино и Кислотные дачи), Мотовилихинского района (микрорайон Вышка-2), Индустриального района (проспект Декабристов и улица Карпинского).
– Трамвайные маршруты №5, №7 и №11 будут осуществлять подвоз жителей Свердловского, Мотовилихинского и Индустриального районов к месту проведения новогодних мероприятий.
На период проведения салютов с 23:50 31 декабря до 00:15 1 января и с 01:45 до 02:15 1 января работа маршрутов городского пассажирского транспорта будет осуществляться по обозначенным путям следования с временной остановкой движения по улице Петропавловской от улицы Крисанова до улицы Куйбышева и улице Попова от улицы Петропавловской до улицы Монастырской.
Пассажирам общественного транспорта необходимо быть внимательнее и выбирать маршрут следования заранее. Актуальное расписание и движение общественного транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» http://www.gortransperm.ru/. Также для удобства пассажиров в ближайшее время на сайте МКУ «Гортранс» заработает специальная новогодняя вкладка «Новый год 2020», в которой можно будет найти всю необходимую информацию о работе общественного транспорта в праздничную ночь и новогодние каникулы.
© «Вечерние ведомости»
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