Пермь: новости дня
15:09 | 24.12.2019
На пермской эспланаде завершается строительство ледового комплекса
Напомним, в этом году для размещения ледового комплекса задействовано сразу три квартала городской эспланады. Непосредственно ледовый городок «Легенды древней Пармы» размещен в обновленном квартале эспланады, перед зданием Законодательного собрания Пермского края.
Возведение городка началось в декабре. За это время «зимние» строители произвели разметку площадки, собрали деревянные каркасы будущих ледовых горок, «обшили» объекты льдом. Сейчас на эспланаде продолжается самая зрелищная работа – ледовая художественная резка объектов, которую ведут опытные профессиональные скульпторы.
Новогодний комплекс будет состоять из 12 самостоятельных ледовых объектов, каждый из которых отражает тему древней культуры и истории пермской земли. На эспланаде появится мамонт в натуральную величину, «вырастут» древние городища и чудные леса, а гости смогут стать дивными птицами из восточных сказок. По задумке, городок станет большой декорацией из льда к фэнтези-фильму о далекой Парме.
С функциональной точки зрения в городке появится 20 горок с 24 скатами, высотой от 1 до 3 метров. При строительстве используют 1823 кубических метра льда, количество ледовых блоков составит 3650 штук. Общая площадь зимнего комплекса превысит 23 150 кв. м.
На этой неделе на территории комплекса будет устанавливаться вся необходимая инфраструктура: система радиосвязи, информационные штендеры и другие объекты. Также начнется монтаж сценического комплекса для центрального новогоднего шоу.
В квартале у монумента «Героям фронта и тыла» также завершается строительство катка и горки для сноутюбинга. А на площади перед Театром-Театром уже смонтирована ярмарочная «карусель». Композиция украшена светодиодными фонариками, а ее центром стала ель из льда и ледовые фигуры.
Даты открытия катка и ледового городка будут сообщены дополнительно.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:27 | 24.12.2019
В 2020 году в Нижнем Тагиле появится новый трамвай
16:37 | 24.12.2019
В следующем году в Екатеринбурге появятся 50 «умных» остановок
16:13 | 24.12.2019
Депутат гордумы Екатеринбурга попросил прокуратуру проверить действия чиновником после смертельного ДТП
15:56 | 24.12.2019
Сквер за Оперным театром в Екатеринбурге сдадут в конце декабря
15:24 | 24.12.2019
В Екатеринбурге возобновляется работа над небоскребом Opera Tower
15:09 | 24.12.2019
На пермской эспланаде завершается строительство ледового комплекса
14:53 | 24.12.2019
Свердловский облсуд возобновил дело в отношении мужчины, жестоко убившего кошек своей жены
13:53 | 24.12.2019
В Екатеринбурге задержали подозреваемого насильника девушки
13:22 | 24.12.2019
На свердловской трассе пассажирский автобус слетел в кювет
13:18 | 24.12.2019
Спокойствие прикамцев в новогодние каникулы обеспечат около 10 тысяч правоохранителей
13:09 | 24.12.2019
Обо всех новогодних развлечениях Перми можно узнать в одном месте
12:57 | 24.12.2019
Несколько десятков домов в Краснотурьинске остались без отопления
12:50 | 24.12.2019
Пермский край отправил на переработку 6 тонн старых батареек
12:46 | 24.12.2019
За год количество участников общественных проектов ПФО увеличилось на 160 тысяч человек
12:42 | 24.12.2019
Худшая уборка снега и обработка тротуаров зафиксирована в Индустриальном, Мотовилихинском и Ленинском районах Перми
12:33 | 24.12.2019
Заксобрание поддержало создание восьмого района в Екатеринбурге
12:19 | 24.12.2019
Дума Алапаевского района второй раз подряд не смогла избрать спикера
12:00 | 24.12.2019
В Екатеринбурге на три дня изменились маршруты автобусов №32 и №29
11:41 | 24.12.2019
По центру Екатеринбурга пробегут Дедушки Морозы
11:18 | 24.12.2019
Под Краснотурьинском ликвидировали свалку из отработанных ртутных ламп
10:54 | 24.12.2019
В столице Урала появились камеры еще на одном оживленном перекрестке
10:28 | 24.12.2019
Свердловский облсуд вынесет приговор убийце двухлетней девочки
10:19 | 24.12.2019
«Уралкалий» дарит новогодние подарки детям сотрудников
09:49 | 24.12.2019
В Краснотурьинске выбросили с балкона собаку
19:28 | 23.12.2019
«Автомобилист» обыграл «Куньлунь Ред Стар» на выездном матче в Китае
19:15 | 23.12.2019
Энергетики планируют установить освещение в 15 парках и скверах Екатеринбурга в 2020 году
18:53 | 23.12.2019
В Перми на новогодних маршрутах появятся зоны обогрева
18:51 | 23.12.2019
Екатеринбург встал в 9-балльные пробки
18:22 | 23.12.2019
Свердловский Роспотребнадзор заставил «Монетку» прекратить продавать алкоголь без документов
18:19 | 23.12.2019
«ЭнергосбыТ Плюс» взыщет 175 млн рублей по субсидиарной ответственности с руководителей УК «ПМК» в Перми
18:04 | 23.12.2019
В Перми начали курсировать самые современные трамваи в России