На пермской эспланаде завершается строительство ледового комплекса

15:09 | 24.12.2019

Сейчас скульпторы заканчивают ледовую резку объектов городка «Легенды древней Пармы», на территорию комплекса завозят всю необходимую инфраструктуру.



Напомним, в этом году для размещения ледового комплекса задействовано сразу три квартала городской эспланады. Непосредственно ледовый городок «Легенды древней Пармы» размещен в обновленном квартале эспланады, перед зданием Законодательного собрания Пермского края.



Возведение городка началось в декабре. За это время «зимние» строители произвели разметку площадки, собрали деревянные каркасы будущих ледовых горок, «обшили» объекты льдом. Сейчас на эспланаде продолжается самая зрелищная работа – ледовая художественная резка объектов, которую ведут опытные профессиональные скульпторы.



Новогодний комплекс будет состоять из 12 самостоятельных ледовых объектов, каждый из которых отражает тему древней культуры и истории пермской земли. На эспланаде появится мамонт в натуральную величину, «вырастут» древние городища и чудные леса, а гости смогут стать дивными птицами из восточных сказок. По задумке, городок станет большой декорацией из льда к фэнтези-фильму о далекой Парме.



С функциональной точки зрения в городке появится 20 горок с 24 скатами, высотой от 1 до 3 метров. При строительстве используют 1823 кубических метра льда, количество ледовых блоков составит 3650 штук. Общая площадь зимнего комплекса превысит 23 150 кв. м.

На этой неделе на территории комплекса будет устанавливаться вся необходимая инфраструктура: система радиосвязи, информационные штендеры и другие объекты. Также начнется монтаж сценического комплекса для центрального новогоднего шоу.



В квартале у монумента «Героям фронта и тыла» также завершается строительство катка и горки для сноутюбинга. А на площади перед Театром-Театром уже смонтирована ярмарочная «карусель». Композиция украшена светодиодными фонариками, а ее центром стала ель из льда и ледовые фигуры.



Даты открытия катка и ледового городка будут сообщены дополнительно.

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