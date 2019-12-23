На карте Перми стало меньше «белых пятен» и больше территорий общего пользования

13:59 | 24.12.2019

На территории города завершен первый этап проведения комплексных кадастровых работ. В 2019 году кадастровый учет выполнен на территории 25 кварталов площадью 260,9 га.



Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, массовые кадастровые работы на территории города проводились с мая по декабрь 2019 года. Активная часть работ пришлась на летние месяцы, когда геодезическую съемку на улицах Перми проводили кадастровые инженеры. Они уточняли границы земельных участков, а также определяли местоположение зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства. В результате выполненных работ вновь сформированные земельные участки, а также участки с уточненными границами были поставлены на кадастровый учет. Общая площадь территории составила 260,9 га.



По итогам проведенной работы уточнены границы 194 земельных участков в соответствии с используемой площадью и красными линиями, а также определено точное местоположение 488 объектов капитального строительства. В отношении 152 земельных участков исправлены реестровые ошибки. Кроме того, образованы 74 новых земельных участка, 33 из которых – территории общего пользования.



Так, был сформирован новый земельный участок общего пользования на пересечении улиц Островского и Пушкина, площадью 3 966 кв. метров. В дальнейшем эта территория может быть обустроена для пеших прогулок и отдыха горожан. Уточнены границы участков отдельных многоквартирных домов. В состав придомовой территории некоторых домов в результате кадастровых неточностей входили близлежащие тротуары или фактически сложившийся проезд, что значительно увеличивало нагрузку на жителей домов в плане содержания и уборки территории. Проведенные кадастровые работы позволили исправить эти неточности.



– В этом году мы дали старт действительно масштабному проекту, и уже сегодня заметны первые результаты его реализации. Комплексные кадастровые работы позволили нам не только актуализировать и упорядочить сведения единого государственного реестра недвижимости, но и частично устранить на карте Перми так называемые «белые пятна» – территории, о которых ранее не было сведений. Уточненные границы участков в дальнейшем позволят объективно исчислять налог на объекты недвижимости, принадлежащие гражданам и юридическим лицам на праве собственности. Владельцам таких земельных участков и объектов капитального строительства не придется тратиться на проведение кадастровых работ. Вновь образованные земельные участки могут быть включены в рыночный оборот, а также использоваться в качестве новых площадок для благоустройства, – прокомментировала Ольга Немирова, заместитель главы администрации Перми.



Заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Чернявская отметила, что город Пермь в лидерах среди муниципальных образований по количеству земельных участков с точными границами. На сегодняшний день это 79 процентов от всего количества земельных участков в границах Перми. Проведение комплексных кадастровых работ – это еще один шаг к упорядочиванию землепользования за счет бюджетных средств. В результате работ уточняются границы объектов недвижимости, а также устраняются ошибки в местоположении границ, определяются границы земель общего пользования, что позволяет сократить земельные споры и обеспечивает защиту прав собственников объектов недвижимости.

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