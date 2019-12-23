Пермь: новости дня
13:59 | 24.12.2019
На карте Перми стало меньше «белых пятен» и больше территорий общего пользования
Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, массовые кадастровые работы на территории города проводились с мая по декабрь 2019 года. Активная часть работ пришлась на летние месяцы, когда геодезическую съемку на улицах Перми проводили кадастровые инженеры. Они уточняли границы земельных участков, а также определяли местоположение зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства. В результате выполненных работ вновь сформированные земельные участки, а также участки с уточненными границами были поставлены на кадастровый учет. Общая площадь территории составила 260,9 га.
По итогам проведенной работы уточнены границы 194 земельных участков в соответствии с используемой площадью и красными линиями, а также определено точное местоположение 488 объектов капитального строительства. В отношении 152 земельных участков исправлены реестровые ошибки. Кроме того, образованы 74 новых земельных участка, 33 из которых – территории общего пользования.
Так, был сформирован новый земельный участок общего пользования на пересечении улиц Островского и Пушкина, площадью 3 966 кв. метров. В дальнейшем эта территория может быть обустроена для пеших прогулок и отдыха горожан. Уточнены границы участков отдельных многоквартирных домов. В состав придомовой территории некоторых домов в результате кадастровых неточностей входили близлежащие тротуары или фактически сложившийся проезд, что значительно увеличивало нагрузку на жителей домов в плане содержания и уборки территории. Проведенные кадастровые работы позволили исправить эти неточности.
– В этом году мы дали старт действительно масштабному проекту, и уже сегодня заметны первые результаты его реализации. Комплексные кадастровые работы позволили нам не только актуализировать и упорядочить сведения единого государственного реестра недвижимости, но и частично устранить на карте Перми так называемые «белые пятна» – территории, о которых ранее не было сведений. Уточненные границы участков в дальнейшем позволят объективно исчислять налог на объекты недвижимости, принадлежащие гражданам и юридическим лицам на праве собственности. Владельцам таких земельных участков и объектов капитального строительства не придется тратиться на проведение кадастровых работ. Вновь образованные земельные участки могут быть включены в рыночный оборот, а также использоваться в качестве новых площадок для благоустройства, – прокомментировала Ольга Немирова, заместитель главы администрации Перми.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Чернявская отметила, что город Пермь в лидерах среди муниципальных образований по количеству земельных участков с точными границами. На сегодняшний день это 79 процентов от всего количества земельных участков в границах Перми. Проведение комплексных кадастровых работ – это еще один шаг к упорядочиванию землепользования за счет бюджетных средств. В результате работ уточняются границы объектов недвижимости, а также устраняются ошибки в местоположении границ, определяются границы земель общего пользования, что позволяет сократить земельные споры и обеспечивает защиту прав собственников объектов недвижимости.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:27 | 24.12.2019
В 2020 году в Нижнем Тагиле появится новый трамвай
16:37 | 24.12.2019
В следующем году в Екатеринбурге появятся 50 «умных» остановок
16:13 | 24.12.2019
Депутат гордумы Екатеринбурга попросил прокуратуру проверить действия чиновником после смертельного ДТП
15:56 | 24.12.2019
Сквер за Оперным театром в Екатеринбурге сдадут в конце декабря
15:24 | 24.12.2019
В Екатеринбурге возобновляется работа над небоскребом Opera Tower
15:09 | 24.12.2019
На пермской эспланаде завершается строительство ледового комплекса
14:53 | 24.12.2019
Свердловский облсуд возобновил дело в отношении мужчины, жестоко убившего кошек своей жены
13:53 | 24.12.2019
В Екатеринбурге задержали подозреваемого насильника девушки
13:22 | 24.12.2019
На свердловской трассе пассажирский автобус слетел в кювет
13:18 | 24.12.2019
Спокойствие прикамцев в новогодние каникулы обеспечат около 10 тысяч правоохранителей
13:09 | 24.12.2019
Обо всех новогодних развлечениях Перми можно узнать в одном месте
12:57 | 24.12.2019
Несколько десятков домов в Краснотурьинске остались без отопления
12:50 | 24.12.2019
Пермский край отправил на переработку 6 тонн старых батареек
12:46 | 24.12.2019
За год количество участников общественных проектов ПФО увеличилось на 160 тысяч человек
12:42 | 24.12.2019
Худшая уборка снега и обработка тротуаров зафиксирована в Индустриальном, Мотовилихинском и Ленинском районах Перми
12:33 | 24.12.2019
Заксобрание поддержало создание восьмого района в Екатеринбурге
12:19 | 24.12.2019
Дума Алапаевского района второй раз подряд не смогла избрать спикера
12:00 | 24.12.2019
В Екатеринбурге на три дня изменились маршруты автобусов №32 и №29
11:41 | 24.12.2019
По центру Екатеринбурга пробегут Дедушки Морозы
11:18 | 24.12.2019
Под Краснотурьинском ликвидировали свалку из отработанных ртутных ламп
10:54 | 24.12.2019
В столице Урала появились камеры еще на одном оживленном перекрестке
10:28 | 24.12.2019
Свердловский облсуд вынесет приговор убийце двухлетней девочки
10:19 | 24.12.2019
«Уралкалий» дарит новогодние подарки детям сотрудников
09:49 | 24.12.2019
В Краснотурьинске выбросили с балкона собаку
19:28 | 23.12.2019
«Автомобилист» обыграл «Куньлунь Ред Стар» на выездном матче в Китае
19:15 | 23.12.2019
Энергетики планируют установить освещение в 15 парках и скверах Екатеринбурга в 2020 году
18:53 | 23.12.2019
В Перми на новогодних маршрутах появятся зоны обогрева
18:51 | 23.12.2019
Екатеринбург встал в 9-балльные пробки
18:22 | 23.12.2019
Свердловский Роспотребнадзор заставил «Монетку» прекратить продавать алкоголь без документов
18:19 | 23.12.2019
«ЭнергосбыТ Плюс» взыщет 175 млн рублей по субсидиарной ответственности с руководителей УК «ПМК» в Перми
18:04 | 23.12.2019
В Перми начали курсировать самые современные трамваи в России