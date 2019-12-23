Пермь: новости дня
13:18 | 24.12.2019
Спокойствие прикамцев в новогодние каникулы обеспечат около 10 тысяч правоохранителей
По словам губернатора Максима Решетникова, число таких мероприятий в крае растет из года в год. «Если в прошлом году в новогодние праздники прошло более 3,5 тыс. событий, то в этом, по данным минкульта, вместе с детскими елками и пр. мероприятиями запланировано еще больше – 3,8 тыс. Ожидаем, что вырастет и число зрителей по всему краю», – подчеркнул он. Кроме того, 6 и 7 января в 174 храмах и монастырях края пройдут религиозные службы, приуроченные к празднованию Рождества.
Глава Прикамья отметил, что в течение каникул большинство спецслужб работает в режиме повышенной готовности. Кроме того, как и в прошлом году, в праздничные дни будет организовано дежурство членов правительства Пермского края.
Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Пермскому краю Акиф Гусейнов рассказал, что в новогодние каникулы безопасность прикамцев будут обеспечивать порядка 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, представителей народных дружин, казачества, волонтеров, в том числе более 3 тыс. человек из числа резерва на случай осложнения оперативной обстановки.
Акиф Гусейнов рекомендовал собственникам коммерческих объектов, таких, как торгово-развлекательные комплексы, торговые центры и универсамы и др., усилить безопасность в период новогодних праздников, в частности, с привлечением сотрудников частных охранных организаций. «Считаем целесообразным собственникам указанных объектов проработать вопрос на предмет террористической защищенности с использованием необходимых технических средств», - отметил он. В связи с этим губернатор Максим Решетников поручил главам муниципалитетов донести соответствующую информацию владельцам коммерческой недвижимости во всех территориях края.
Кроме того, на заседании собственникам, органам местного самоуправления и организаторам массовых мероприятий было рекомендовано исключить одновременное проведение разных мероприятий в одном месте, а также уделить особое внимание приведению в порядок улиц, дорог, парковок и прилегающих территорий в целях обеспечения безопасности.
Отметим, в ночь с 31 декабря на 1 января и в ночь с 6 на 7 января в Прикамье будет запрещена продажа крепких алкогольных напитков.
Напомним, ранее на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников подчеркнул, что все службы региона должны быть готовы к любым неожиданностям. В общей сложности задействовано будет около 30 тысяч сотрудников экстренных служб: полиция, Росгвардия, МЧС, энергетики, аварийные бригады коммунальных служб, нештатные аварийно-спасательные формирования – и более 3 тыс. единиц спецтехники, в том числе более 1 тыс. единиц пожарной техники, около 800 единиц инженерной техники и 2 вертолета. Кроме того, прикамцы смогут круглосуточно получить помощь коммунальных служб в единых диспетчерских службах, а о здоровье жителей Пермского края позаботятся более 3 тыс. медиков. Также в новогодние праздники изменится расписание движения общественного транспорта.
© «Вечерние ведомости»
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