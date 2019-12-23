Обо всех новогодних развлечениях Перми можно узнать в одном месте

13:09 | 24.12.2019

На сайте администрации города размещена интерактивная «Афиша новогодних мероприятий» (https://www.gorodperm.ru/new-year-2020/). Здесь можно узнать о работе ледовых городков, катков и праздничных ярмарок.



Узнать информацию обо всех основных новогодних развлечениях пермяки вновь могут в одном месте. Традиционная карта мероприятий на предпраздничные дни и каникулы размещена на главной странице сайта администрации Перми, она включает в себя несколько тематических разделов.



Так, в отдельный раздел выделена тема «Новогодняя ночь». Зайдя в него, горожане могут выбрать наиболее близкое и интересное для них место общественных гуляний в праздничную ночь. Это мероприятия в центре города, Дзержинском, Кировском, Орджоникидзевском районах, а также в поселке Новые Ляды.



Для любителей активного отдыха подготовлен раздел «Катки», где можно выбрать ближайший в зависимости от района. Для любителей искусства создан раздел «Спектакли». Впервые в этом году создан раздел «Ярмарки». Здесь собраны адреса мест, где можно приобрести новогоднюю атрибутику, продукты и подарки.



Кроме того, в афише представлены разделы «Новогодние елки», «Ледовые городки», «Парки», где можно выбрать развлечения на свой вкус в новогодние каникулы. Со временем афиша будет дополняться новыми мероприятиями.

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