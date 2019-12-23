Пермский край отправил на переработку 6 тонн старых батареек

12:50 | 24.12.2019

Первая партия собранных батареек в Пермском крае отправилась на переработку. В этом году в школах краевой столицы впервые было установлено более 2500 контейнеров для батареек. В общей сложности собрано 6 тонн батареек.



Акция организована экологическим благотворительным фондом «Обитаемый Урал» совместно с министерством образования и науки Пермского края и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами «Теплоэнерго».



Самое большое количество батареек удалось собрать ученикам из Индустриального района. С мая по октябрь ребята собрали порядка 300 тысяч штук. Если все собранные батарейки выложить в ряд, то получившаяся «дорожка» длиной как Красавинский мост в Перми. По словам куратора проекта, президента благотворительного фонда «Обитаемый Урал» Вячеслава Маркова, первые итоги проекта вполне ожидаемы.



«Сейчас в проекте участвуют более 300 учебных заведений Пермского края. В планах у нас продолжать проект не только на территории Перми, но и подключать к участию образовательные учреждения региона», - отметил эксперт.



Доставку батареек для дальнейшей переработки организовывает региональный оператор «Теплоэнерго». «В рамках соглашения о взаимодействии по вопросу сбора нами было вывезено порядка 150 килограммов батареек из школ Кунгурского муниципального района и 250 килограммов из учебных заведений Соликамского городского округа. Вывоз осуществляется по факту заполнения специальных контейнеров», - поясняет главный специалист отдела по контролю за обращением с ТКО Римма Филяева.



Отработанные батарейки проходят сложную технологическую цепочку подготовки к утилизации. Из них добывают те самые тяжелые металлы, которые опасны для окружающей среды. Батарейки дробят, чтобы отделить все элементы, затем из смеси извлекают все основные вещества, те, которые можно использовать повторно, и утилизируют. По словам организаторов проекта, список участников постоянно растет. Для того, чтобы стать участником проекта, нужно отправить заявку на электронную почту tvaleksanova@te.permkrai.ru.



Список адресов, куда любой желающий может сдать батарейки, можно узнать в мобильном приложении «Чистая Пермь». Приложение «Чистая Пермь» пока доступно для скачивания на ОС Android, скоро приложение появится и в App Store.

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