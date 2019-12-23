За год количество участников общественных проектов ПФО увеличилось на 160 тысяч человек

12:46 | 24.12.2019

В 2019 году количество ребят, принявших участие в окружных проектах патриотической, научно-технической, спортивной и культурной направленности, составило 537 тысяч человек и по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 160 тысяч человек. Об этом в ходе заседания Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО рассказал полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. По данным аппарата Главного федерального инспектора по Пермскому краю, в общественных проектах ПФО приняли участие порядка 10 тыс. жителей региона.



Заседание, которое прошло 19 декабря, было посвящено подведению итогов реализации окружных общественных проектов в 2019 году и перспективам их развития.



Полномочный представитель отметил, что в 2020 году продолжится проведение полюбившегося многим фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье». В этом году в нем приняли участие 114 студенческих и 369 школьных театров, в конкурсных спектаклях участвовали 7 тысяч молодых актеров. Их постановки посмотрели около 150 тысяч зрителей. Видеоверсии спектаклей в интернете смогли увидеть более 43 тысяч человек. Призеры конкурса студенческих и школьных постановок получили целевые денежные сертификаты на постановку новых спектаклей в 2020 году. Напомним, пермский студенческий театр «17-я Скрипка» вошел в пятерку лучших в ПФО.



Также полпред отметил, что в 2020 году в округе будет продолжено развитие системы комплексного сопровождения людей с нарушениями ментального развития. Сейчас пилотная работа уже ведется в Нижегородской области. Наработанная практика будет масштабирована в другие регионы ПФО.



В объявленный президентом Российской Федерации Год Памяти и Славы особое внимание будет уделено окружным проектам патриотической направленности: «Герои Отечества» (в этом году Музей истории Индустриального района стал призером конкурса), «КаДетство» (воспитанники Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина стали победителями спартакиады в этом год), «Зарница Поволжья» (Пермский край на соревнованиях представляет команда из Чернушинского городского округа «Цвет Нации»), оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» (по результатам второй смены, которая проходила в Пензе, гвардейцы из Пермского края вошли в тройку лучших отрядов), слет поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт» (в нем приняли участие 20 представителей 7 поисковых отрядов Пермского края).



Продолжат развиваться и такие популярные общественные проекты, как «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», «Туриада», интеллектуальная олимпиада среди студентов и школьников округа и молодежный форум ПФО «iВолга», в котором три проекта из Прикамья получили грант на 700 тысяч рублей.

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