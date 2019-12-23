Пермь: новости дня
12:42 | 24.12.2019
Худшая уборка снега и обработка тротуаров зафиксирована в Индустриальном, Мотовилихинском и Ленинском районах Перми
В Перми установились сложные погодные условия: сильные снегопады, ледяной дождь, порывы ветра. По прогнозам синоптиков, днем 24 декабря снегопад продолжится.
Ночью на улицах города работало максимальное количество техники, пересменки сегодня утром проходили прямо в городе, чтобы не отгонять технику в парки и оперативно продолжать уборку улиц. Всего ночью на улицах города работало более 150 единиц техники и около 300 рабочих, для обработки дорог и тротуаров было использовано около 700 тонн противогололедных материалов. За ночь с улиц города было вывезено около 6 тысяч кубометров снега, с начала зимнего содержания более 131 тысячи.
Основной задачей было не допустить образования наледи и максимально очистить тротуары от снега. Административно-техническая инспекция на протяжении всей ночи совершала контрольные объезды и отслеживала количество работающей техники в каждом районе. По результатам проверок наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Индустриальном районе – из 22 проверенных объектов на 15 выявлены замечания. Кроме того, на основных улицах неудовлетворительно подготовлена к началу движения общественного транспорта проезжая часть (шоссе Космонавтов, улицы Беляева, Карпинского, Леонова, Геологов, Глинки, Чердынская, пешеходные тротуары на улицах Стахановской, Мира (участками), Давыдова, Рязанской, Нефтяников, Формовщиков, Комбайнеров).
Также неудовлетворительно проведена уборка снега на территории Ленинского и Мотовилихинского районов. В Ленинском районе из 25 проверенных выявлено 14 нарушений (требует прометания проезжая часть по улицам Луначарского, Пушкина, Екатерининской, Газеты Звезда, Куйбышева, Пермской, Комсомольском проспекте), в Мотовилихинском районе из 22 проверенных улиц выявлены нарушения на 13 (замечания по расчистке остановок, карманов, пешеходных переходов).
Остальные районы показали удовлетворительный результат. По факту проверок было выявлено 69 нарушений, информация по которым будет направлена в районы для составления протоколов по фактам выявленных недочетов.
Сейчас уборка улиц продолжается, чтобы не создавать затруднения движения на улицах, работает 130 единиц техники и порядка 250 дорожных рабочих. Подрядным организациям поставлен ряд задач: на проезжих частях должен соблюдаться весь цикл просыпки и прометания, на тротуарах поручено осуществлять прометание и обработку противогололедными материалами, но при этом важно избежать создания «снежной каши». Особое внимание необходимо уделять очистке парковочных карманов.
Водителям автотранспорта необходимо быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных маневров, соблюдать дистанцию. Пассажирам общественного транспорта и автомобилистам рекомендуется рассчитывать время в пути с учетом сложных погодных условий, пешеходам выбирать обувь по сезону.
© «Вечерние ведомости»
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