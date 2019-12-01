В Перми на новогодних маршрутах появятся зоны обогрева

18:53 | 23.12.2019

На трех новогодних маршрутах в центре Перми, в Кировском и Мотовилихинском районах будет организовано 13 зон обогрева. Они начнут работать с 30 декабря и будут обозначены специальными навигационными элементами.



Департамент культуры и молодежной политики и департамент экономики и промышленной политики администрации Перми договорились создать на базе ряда учреждений зоны обогрева для пермяков и гостей города, гуляющих по новогодним маршрутам.



Напомним, впервые зоны обогрева были сформированы в прошлом году – это места, куда можно зайти погреться, воспользоваться туалетом, выпить горячего чаю, чтобы не замерзнуть во время зимних прогулок.



Так, на центральном новогоднем маршруте будет организовано 6 зон обогрева, на маршруте в Мотовилихинском районе – 5 зон, в Кировском – 2 зоны. Полный список здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/Perechen_zon_obogreva.docx. Планируется, что в таком формате зоны обогрева будут работать до 1 февраля.

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