«ЭнергосбыТ Плюс» взыщет 175 млн рублей по субсидиарной ответственности с руководителей УК «ПМК» в Перми

18:19 | 23.12.2019

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» доказал в Арбитражном суде Пермского края обоснованность привлечения к субсидиарной ответственности топ-менеджмента ООО «Управляющая компания «Пермская модель комфорта». Экс-руководители УК Александр Морозов, Владимир Кулешов и Георгий Москотин будут обязаны компенсировать задолженность перед поставщиками коммунального ресурса – Пермским филиалом «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» – в размере 175 млн рублей. Эти средства могут быть взысканы как с самих бывших директоров управляющей компании, так и с их родственников.



Применение субсидиарной ответственности к руководителям УК - должников за тепло стали возможны после внесения изменений в Закон «О несостоятельности (банкротстве)». Используя вступившие в силу поправки, «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае начал массово привлекать к субсидиарной ответственности за тепловые долги руководителей коммунальных компаний-неплательщиков. В настоящее время в Перми готовятся аналогичные иски на десятки миллионов рублей.



«Энергетики подчеркивают, что в соответствии с законодательством субсидиарная ответственность предполагает не только аресты имущества руководителей управляющих компаний, но и обращение к счетам их ближайших родственников и учредителей коммунальных компаний-неплательщиков», — подчеркивает Евсей Петров, руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

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