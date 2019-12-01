Пермь: новости дня
17:53 | 23.12.2019
Одна из самых больших школ Прикамья примет учеников с начала третьей четверти
Школа откроет свои двери после получения лицензии – с начала третьей четверти учебного года. Общая площадь новой трехэтажной школы – более 25 тыс. квадратных метров. Территория школы обустроена, там разместили футбольное поле, две площадки для спортивных подвижных игр, одну – для сдачи норм ГТО и одну площадку для баскетбола и волейбола.
Стоимость строительства составила 702,9 млн рублей. На реализацию проекта были направлены средства регионального и федерального бюджетов. Финансирование со стороны федерации происходило в рамках национального проекта «Образование», утвержденного президентом Владимиром Путиным. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что строительство школ высокими темпами позволяет поддержка федерации. «До конца 2021 года мы должны построить еще 22 садика и 25 школ. Строить в таком объеме объекты образования нам помогает федеральное финансирование. Только на строительство садиков на ближайшую трехлетку из 3 млрд рублей, которые мы направляем, 1,9 млрд поступит из федерального бюджета в рамках нацпроектов», – отметил губернатор.
Напомним, в Пермском крае сейчас строится 28 объектов образования: 17 детских садов и 11 школ. Проекты реализуются в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование». Всего в этом году было построено 5 школ (2 в Перми, в п. Щучье Озеро, Лысьве и реконструкция школы в Соликамске) и 5 детских садов в Перми, Кондратово, Фролах, Березовке и Култаево. Всего же до 2022 года планируется построить 25 садиков и 26 школ, что позволит решить проблему нехватки учебных заведений. Ознакомиться со всеми строящимися социальными объектами Пермского края можно на портале «Управляем вместе».
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:28 | 23.12.2019
«Автомобилист» обыграл «Куньлунь Ред Стар» на выездном матче в Китае
19:15 | 23.12.2019
Энергетики планируют установить освещение в 15 парках и скверах Екатеринбурга в 2020 году
18:53 | 23.12.2019
В Перми на новогодних маршрутах появятся зоны обогрева
18:51 | 23.12.2019
Екатеринбург встал в 9-балльные пробки
18:22 | 23.12.2019
Свердловский Роспотребнадзор заставил «Монетку» прекратить продавать алкоголь без документов
18:19 | 23.12.2019
«ЭнергосбыТ Плюс» взыщет 175 млн рублей по субсидиарной ответственности с руководителей УК «ПМК» в Перми
18:04 | 23.12.2019
В Перми начали курсировать самые современные трамваи в России
17:52 | 23.12.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор водителю автобуса, признанному виновным в смерти мотоциклиста
17:30 | 23.12.2019
Сотрудники административно-технической инспекции Перми выписали нерадивым УК, ТСЖ и хозсубъектам 1,5 млн рублей штрафов
17:25 | 23.12.2019
В Мотовилихинском районе Перми построят новую детскую поликлинику
17:24 | 23.12.2019
Выбросил тело из окна: екатеринбуржца подозревают в убийстве мужчины
16:42 | 23.12.2019
В праздники больницы Екатеринбурга будут работать по особому графику
16:07 | 23.12.2019
Отец погиб, а дочка пострадала: в Екатеринбурге на Эльмаше в ДТП легковушку отбросило на пешеходов
15:24 | 23.12.2019
В Ревде суд назначил свердловчанке штраф за применение насилия в отношении представителей власти
15:03 | 23.12.2019
В Екатеринбурге коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада
15:00 | 23.12.2019
Депутаты ЗС Пермского края рассмотрят федеральный законопроект
14:41 | 23.12.2019
В столице Урала загорелся автомобильный салон Lexus
14:13 | 23.12.2019
Свердловская ГИБДД опубликовала график работы в новогодние праздники
14:01 | 23.12.2019
В долинах малых рек Перми прошел праздник снежных фонарей
13:54 | 23.12.2019
В Прикамье впервые вручили премию доброты
13:45 | 23.12.2019
Свердловская прокуратура обжаловала оправдательное решение суда в отношении мужчины, выбросившего в окно младенца
13:38 | 23.12.2019
В Перми идет уборка снега
13:32 | 23.12.2019
В 2020 году у проекта ЭПОС.Школа появится мобильное приложение
12:56 | 23.12.2019
В Первоуральске сотрудники ФСБ и полиции изъяли оптовую партию контрафактного алкоголя
12:48 | 23.12.2019
К 2023 году число пассажиров скоростных поездов «Ласточка» превысит 1 миллион человек в год
12:40 | 23.12.2019
Неделя в Перми будет теплой
12:32 | 23.12.2019
Екатеринбург украсили рождественские шары и ангелы
12:30 | 23.12.2019
Лечение в Израиле: действительно ли это дорого как об этом говорят?
11:59 | 23.12.2019
В столице Урала выбирают талисман для Универсиады-2023
11:26 | 23.12.2019
В Екатеринбурге завершились обсуждения новой развязки у «Калины»