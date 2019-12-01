Одна из самых больших школ Прикамья примет учеников с начала третьей четверти

17:53 | 23.12.2019

В Лысьве завершилось строительство новой школы для 1100 учеников.



Школа откроет свои двери после получения лицензии – с начала третьей четверти учебного года. Общая площадь новой трехэтажной школы – более 25 тыс. квадратных метров. Территория школы обустроена, там разместили футбольное поле, две площадки для спортивных подвижных игр, одну – для сдачи норм ГТО и одну площадку для баскетбола и волейбола.



Стоимость строительства составила 702,9 млн рублей. На реализацию проекта были направлены средства регионального и федерального бюджетов. Финансирование со стороны федерации происходило в рамках национального проекта «Образование», утвержденного президентом Владимиром Путиным. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что строительство школ высокими темпами позволяет поддержка федерации. «До конца 2021 года мы должны построить еще 22 садика и 25 школ. Строить в таком объеме объекты образования нам помогает федеральное финансирование. Только на строительство садиков на ближайшую трехлетку из 3 млрд рублей, которые мы направляем, 1,9 млрд поступит из федерального бюджета в рамках нацпроектов», – отметил губернатор.



Напомним, в Пермском крае сейчас строится 28 объектов образования: 17 детских садов и 11 школ. Проекты реализуются в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование». Всего в этом году было построено 5 школ (2 в Перми, в п. Щучье Озеро, Лысьве и реконструкция школы в Соликамске) и 5 детских садов в Перми, Кондратово, Фролах, Березовке и Култаево. Всего же до 2022 года планируется построить 25 садиков и 26 школ, что позволит решить проблему нехватки учебных заведений. Ознакомиться со всеми строящимися социальными объектами Пермского края можно на портале «Управляем вместе».

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