Сотрудники административно-технической инспекции Перми выписали нерадивым УК, ТСЖ и хозсубъектам 1,5 млн рублей штрафов

17:30 | 23.12.2019

С сентября инспекторы выявили около 15 тысяч нарушений в сфере благоустройства. Инспекция контролирует деятельность УК, ТСЖ, хозсубъектов, проводит проверки содержания дворов, дорог и тротуаров во всех районах Перми.



Как сообщили в городской административно-технической инспекции (АТИ), основная часть нарушений относится к деятельности хозяйствующих субъектов – это содержание территорий, очистка и установка урн. Зимой инспекторы в первую очередь обращают внимание на содержание территории в части уборки от снега и льда. Также нарушения выявляются на придомовых территориях, местах производства земляных работ, строительных площадках.



Инспекторы направляют уведомления о выявленных нарушениях в адрес хозяйствующих субъектов, в функциональные и территориальные органы администрации Перми. На данный момент устранена большая часть нарушений, около 9 тысяч, по остальным работа продолжается.



Также АТИ борется с незаконной расклейкой объявлений на улицах города. Запущена система автодозвона; по номерам, указанным в нелегальных объявлениях, постоянно звонят и сообщают о необходимости устранения административного правонарушения. В базе автодозвона уже более 3 тысяч рекламных номеров. Около 800 правонарушителей обратились в инспекцию с просьбой удалить номер из базы автодозвона, при этом они должны представить доказательства, что нарушение устранено.



Как пояснил директор городской административно-технической инспекции Кирилл Самаркин, сотрудники АТИ выявляют нарушения и готовят материалы для составления протоколов об административных правонарушениях, которые направляются в контрольный департамент администрации Перми. Все материалы в дальнейшем передаются в администрации районов, где административная комиссия рассматривает дела и принимает решение о назначении штрафных санкций, которые могут достигать 50 тысяч рублей.



- Задача инспектора – ежедневно обходить закрепленную за ним территорию. Больше всего нарушений выявляется в зонах ответственности хозяйствующих субъектов, например, магазинов и кафе, а также управляющих организаций. По всем нарушениям выдаются уведомления. Инспекция работает по всем направлениям, в том числе по граффити на фасадах, несанкционированным объявлениям. Система автодозвона доказала свою эффективность. У нас разработан регламент взаимодействия между инспекцией, контрольным департаментом и администрациями районов. Сумма наложенных штрафов на данный момент составила порядка 1,5 млн рублей. Это только часть рассмотренных материалов: еженедельно мы направляем порядка 100-150 таких документов. Каждый составленный протокол может подразумевать под собой штраф для нарушителя до 50 тысяч рублей, - рассказал Кирилл Самаркин.



Отметим, административные комиссии – это самостоятельный коллегиальный орган, который уполномочен рассматривать дела об административных правонарушениях в территориальных органах. Все протоколы, которые составляются в городе, рассматриваются на комиссии. В ее состав входят представители районных администраций.

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