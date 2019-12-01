В Мотовилихинском районе Перми построят новую детскую поликлинику

17:25 | 23.12.2019

Управление капитального строительства Пермского края объявило аукцион на проектирование новой детской поликлиники по ул. Шмидта в Мотовилихинском районе Перми. Пропускная способность медучреждения составит 350 маленьких пациентов в сутки. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 февраля 2020 года.



Поликлиника будет трехэтажной, ее площадь превысит 5 тыс. кв. м. Проектом необходимо предусмотреть озеленение, установку малых архитектурных форм, обустройство парковки и др.



С момента заключения контракта у подрядчика будет 9,5 месяца для выполнения работ. За это время необходимо составить проект планировки территории и проектно-сметную документацию, получить по ним положительные заключения управления госэкспертизы.



Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5,6 млн рублей.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что одним из ключевых направлений в регионе в рамках Десятилетия детства является забота о здоровье детей. Сейчас в четырех районах Перми ведется строительство детских поликлиник на 350 мест: в Индустриальном, Свердловском, Кировском и Орджоникидзевском. Список всех объектов можно посмотреть на портале «Управляем вместе» (https://vmeste.permkrai.ru/). Всего до конца 2022 года в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Пермском крае планируется построить 29 медучреждений.

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