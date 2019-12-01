Пермь: новости дня
15:00 | 23.12.2019
Депутаты ЗС Пермского края рассмотрят федеральный законопроект
Депутаты Законодательного собрания Пермского края проведут заочное голосование по отзыву на федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Документ внесен по инициативе губернатора Пермского края.
Законопроект о новом звании для городов в декабре внес в Государственную Думу президент РФ Владимир Путин. Ранее президентом было принято решение не расширять список городов, носящих звание «Город воинской славы». Но остается потребность поддержать историческую славу российских городов, внесших серьезный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко сообщал, что внесение инициативы о городе трудовой доблести и нового законопроекта связано с многочисленными обращениями россиян, так как «есть значимая часть городов, которые не участвовали непосредственно в боевых действиях, но которые обеспечивали победу подвигом тружеников тыла».
Рассмотрение этого вопроса краевым Законодательным собранием в приоритетном порядке связано с короткими сроками согласования федеральной инициативы со всеми субъектами Российской Федерации. Скорое принятие документа позволит значительной части городов начать процедуру выдвижения в начале 2020 года, юбилейного года 75-летия Победы.
«В случае принятия федерального законопроекта наша краевая столица также может претендовать на статус «Город трудовой доблести». В годы войны в Пермь были эвакуированы десятки заводов. Город стал одним из главных индустриальных центров, снабжавших фронт. Сегодня в Прикамье проживает более 20 тысяч ветеранов и тружеников тыла, для которых присвоение нового статуса краевой столице может стать не просто знаком внимания в год 75-летия Победы, но и данью уважения к их трудовому подвигу», - отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.
Почетное звание будет присваиваться городам, которые внесли значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы, если предприятия, располагавшиеся на их территории в 1941-1945 годах, получали государственные награды и переходящие Красные знамена Государственного комитета обороны или если работников таких предприятий награждали за трудовые заслуги. В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», будут устанавливать стелу с изображением городского герба и текстом указа о присвоении звания.
Голосование по федеральной инициативе, согласно регламенту Законодательного собрания, состоится посредством опроса мнений депутатов с помощью листа голосования и с использованием мобильного приложения. Процедура голосования пройдет с 10:00 24 декабря 2019 года по 18:00 25 декабря 2019 года. Заочное голосование без проведения заседания позволит краевому парламенту оперативно выразить свою позицию по федеральному акту, не нарушив регламента и сроков.
Заочное голосование проводится на основании постановления Законодательного собрания, принятого в мае текущего года. Краевые депутаты имеют возможность голосовать как по листу голосования, так и удаленно через интернет-канал. В первом случае депутат получает уведомление о проведении заочного голосования, бумажный экземпляр листа голосования и направляет в аппарат Законодательного собрания заполненный лист голосования до окончания срока.
По электронной системе депутат вносит в Систему номер мобильного телефона для получения смс-оповещений и кода подтверждения. Для голосования ему необходимо мобильное устройство с установленным приложением «Единый виртуальный кабинет депутата» (ЕВКД). В самом приложении при открытии повестки с вопросами, вынесенными на заочное голосование, отображается информация с обратным отсчетом до окончания времени голосования. На странице голосования отображается текст вопроса и варианты выбора результата голосования.
Сотрудники аппарата в ходе заочного голосования при поступлении бумажных листов голосования фиксируют сведения в Системе, формируют протокол заочного голосования и передают для подписания председателю Законодательного собрания. После подписания в Систему вносится отметка об утверждении результатов голосования.
Решение считается принятым только при участии в опросе не менее двух третей от общего числа парламентариев.
Напомним, необходимость введения такой процедуры была связана с достаточно короткими сроками для рассмотрения и направления в Государственную Думу РФ отзывов по отдельным федеральным законопроектам. Такие временные рамки не позволяют обеспечить все предусмотренные регламентом Законодательного собрания процедуры. Процедура заочного голосования прописана также в регламентах представительных органов регионов Российской Федерации.
© «Вечерние ведомости»
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