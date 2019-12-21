В долинах малых рек Перми прошел праздник снежных фонарей

14:01 | 23.12.2019

Праздник состоялся в долинах малых рек 21 декабря, в самую длинную ночь года.



Более двухсот человек собрались возле малых рек, чтобы подарить им свое тепло и сделать самую длинную ночь немного светлее. Жители вышли к рекам Уинке, Данилихе, Мулянке, Зеленке и Малой Язовой.



Эстафету подхватили в селе Серга, Полазне, на речке Бабинке в Лобаново, а также в Казани, Кургане, Ирбите.



Организаторы праздника постарались создать атмосферу камерности, уюта и любви к природе. Чаепитие было запланировано без одноразовой посуды и пластиковой упаковки, чтобы нечаянно не забыть мусор у рек.



Идея создания этой волшебной зимы у малых рек принадлежит художнице Анастасии Стэфа. Организаторами выступили общественные объединения и фонды Перми.



Мероприятие состоялось в рамках проекта «Город рек», реализуемого городской администрацией при участии общественных активистов и горожан. Он посвящен малым рекам Перми, и его основная задача – ревитализация долин малых рек.

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