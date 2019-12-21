Пермь: новости дня
13:54 | 23.12.2019
В Прикамье впервые вручили премию доброты
Обладателей «Премии доброты» выбирали в пяти номинациях: «Верность традициям» – за сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия, «Личное дело» – за персональные заслуги в благотворительности, «Волонтеры добра» – за организацию добровольной помощи, а также «Событие» и «Продвижение культурного бренда». Инициировать их выдвижение могли муниципалитеты Пермского края и региональные учреждения культуры.
Номинантами стали 19 человек и организаций из 9 городов и районов Пермского края. В частности, «Пермское землячество» выдвинуло на премию известного историка и директора музея истории Пермского университета в 1978-2014 годах Александра Стабровского за популяризацию и сохранение наследия рода Строгановых в Прикамье. В номинации «Личное дело» на победу претендуют краевед Наталья Красноперова, которая свыше 10 лет помогает пермякам восстанавливать свои родословные; Юрий Жарков – театральный художник, передавший в коллекцию Пермской художественной галереи десятки эскизов к своим спектаклям; предприниматели Евгений Лукьянов (Лысьва) и Владимир Лопатин (Кудымкар), помогающие культурным начинаниям в своих городах, а также добрянский историк и краевед Михаил Калинин.
В числе номинантов оказались также наивная художница Нина Горланова за работу с детьми – пациентами онкоцентра, руководитель реабилитационных программ благотворительного фонда «Берегиня» Эльвина Иванова за проект «Музей идет в больницу», сотрудник Пермской государственной художественной галереи Ольга Гусева за работу с детьми, имеющих ментальные отклонения, ПАО «Метафракс» - за многолетнюю поддержку проекта «Балет на закате», ООО «Лукойл-Пермь» за системную финансовую поддержку «Международного фестиваля колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России» в Усолье, пермский филиал компании МТС за помощь в создании экспозиции «Галереи домовой живописи» в музее Соликамска, Фонд гражданских и общественных инициатив «Преображение», который уже на протяжении семи лет финансирует ремонтные работы Троицкого собора и Соборной колокольни Соликамска.
Все номинанты были отмечены памятными дипломами, а памятные статуэтки, созданные по эскизам пермского скульптора Равиля Исмагилова, в итоге получили: в номинации «Верность традициям» - Фонд гражданских и общественных инициатив «Преображение» (г. Соликамск, руководитель Н. Тяглая); в номинации «Личное дело» - Калинин Михаил Александрович, почетный гражданин Добрянского городского поселения, библиотекарь по организации работы коммуникационных площадок муниципального бюджетного учреждения культуры «Добрянская городская централизованная библиотечная система»; в номинации «Событие» - ПАО «Метафракс»; в номинации «Продвижение регионального культурного бренда» - Пермский филиал компании «Мобильные ТелеСистемы»; в номинации «Волонтеры добра» - Горланова Нина Викторовна.
В этот же день в рамках проекта «Добрянка – столица доброты» прошел форум «Меценатство и благотворительность в Пермском крае», основными темами для обсуждения на котором стали социальные инвестиции и трансформирующая благотворительность. На площадках форума общую работу вели представители муниципальных некоммерческих организаций, работающих в сфере социокультурных проектов и благотворительности, и сотрудники крупных региональных НКО, имеющие серьезный опыт действий в этом направлении: «Дедморозим», «Берегиня», «Грани», РОО «Пермское землячество».
Планируется, что Премия доброты и форум «Меценатство и благотворительность» станут ежегодными событиями, проходящими на территории Добрянского городского округа.
© «Вечерние ведомости»
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