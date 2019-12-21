Пермь: новости дня
13:32 | 23.12.2019
В 2020 году у проекта ЭПОС.Школа появится мобильное приложение
С сентября текущего года к системе подключились 25 пилотных школ. Электронные журналы и дневники в рамках ЭПОС.Школа протестировали 25663 ученика и 1358 учителей края. По итогам опроса, проведенного среди директоров и администраторов пилотных школ ЭПОС, 90% отметили повышение эффективности работы после внедрения системы. В связи с этим в 2020 году она будет поэтапно распространена на все общеобразовательные учреждения Пермского края, у которых есть доступ к высокоскоростному интернету. Принято решение в следующем году подключить к системе порядка 500 школ.
По словам руководителя цифровой трансформации (CDO) в образовании Сергея Толчина, в рамках 22 Межрегиональной выставки-форума «Образование и карьера», которая пройдет с 16 января, в Перми планируется провести круглый стол с директорами всех школ Пермского края. На нем будет представлена электронная система, а также дан старт ее тиражированию. Обучение учителей остальных школ Пермского края будет проходить с февраля по июль 2020 года. В итоге в образовательной системе будут зарегистрированы более 16 тыс. учителей.
В следующем году продолжит работу служба цифровых кураторов, которая окажет техническую и информационную поддержку школам. Также в каждом пилотном учебном заведении будет работать специалист, обучающий новичков. Сами пилотные школы-участники станут своеобразными наставниками для других образовательных учреждений после начала внедрения системы.
Губернатор Максим Решетников отметил, что важно не только тиражировать ЭПОС, но и начать как можно скорее наполнять систему учебными материалами, расширять ее функциональные возможности.
Уже с февраля 2020 года в ЭПОС будет добавлена электронная библиотека образовательных материалов, с помощью которых можно будет создавать уроки, тесты и дополнительные пособия. В систему будет интегрирован модуль «Внеурочная деятельность», где будут отображены кружки и дополнительные занятия учеников.
Кроме того, весной следующего года будет запущено мобильное приложение ЭПОС.Школа, благодаря чему изменения в расписании и количество заданного на дом школьники и их родители смогут проверять на телефоне. Также будет создан одноименный портал, на котором, в том числе, будет публиковаться актуальная информация о проекте.
Помимо электронных дневников и журналов, родители, зарегистрированные в ЭПОС.Школа, смогут увидеть полную историю оценок каждого ученика, а учитель – прокомментировать его успеваемость. Также у школьников и родителей появится возможность узнать о событиях класса с помощью специального календаря.
Первый заместитель министра информационного развития и связи Александр Маслов отметил, что совместно с краевым минобром прорабатывается график родительских собраний в школах, куда будут приглашаться сотрудники МФЦ, которые окажут помощь при регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Это позволит популяризировать госуслуги в электронном виде, а регистрация в ЕСИА на месте откроет возможность использовать не только ЭПОС, но и весь спектр электронных сервисов, которые могут быть полезны родителям школьников», - отметил он.
Также в следующем году в рамках реализации проекта ЭПОС продолжится оснащение школ современным оборудованием. Это позволит усовершенствовать учебный процесс: в частности, учителя смогут пользоваться полноценной библиотекой Пермского края. В 2019 году в пилотные школы уже было доставлено более 4,1 тыс. компьютеров, планшетов, ноутбуков, интерактивных досок и другой техники. Также в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», инициированной президентом России Владимиром Путиным, Пермский край получил федеральное финансирование в размере 320 млн рублей на улучшение инфраструктуры школ: обновление локальных сетей, видеонаблюдение и др.
По данным краевого министерства информационного развития и связи, все школы региона будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. В частности, этому способствует нацпрограмма «Цифровая экономика РФ», в рамках которой осуществляется подключение социально значимых объектов Прикамья к сети, в том числе 277 школ.
Отметим, что встречи с представителями пилотных школ проводятся регулярно. Первое совещание провел губернатор Пермского края Максим Решетников в октябре 2019 года. Также в этом году были проведены вебинары для учителей, администраторов и классных руководителей пилотных школ, в которых приняли участие около 200 человек.
ЭПОС.Школа – облачная платформа, состоящая из нескольких блоков: электронного журнала и дневника, библиотеки электронных образовательных материалов и инфраструктуры, которая обеспечивает работу этих модулей. Интернет-платформа содержит все необходимые образовательные программы, инструменты для их создания и редактирования, с помощью конструктора из библиотеки электронных образовательных ресурсов можно составлять уроки, тесты, электронные учебные пособия. Программный инструмент «цифровой конструктор» позволяет учителям подобрать обучающие материалы к уроку для демонстрации во время учебного процесса.
Прообраз ЭПОС.Школа –Московская электронная школа (МЭШ) – в 2016 году прошел апробацию в некоторых столичных школах, а к концу 2018 года охватил все школы Москвы.
© «Вечерние ведомости»
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