К 2023 году число пассажиров скоростных поездов «Ласточка» превысит 1 миллион человек в год

12:48 | 23.12.2019

Правительство Пермского края и ОАО «РЖД» подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на период 2020-2022 гг. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.



Соглашение определяет взаимодействие сторон по основным проектам, направленных на улучшение транспортного обслуживания населения и предприятий Пермского края.



Помимо этого соглашение предусматривает развитие транспортной инфраструктуры в краевой столице. В частности, речь идет о строительстве ТПУ «Пермь II» и ТПУ «Мотовилиха». Параллельно с их строительством городские власти запустят трамвайную линию, маршрут по которой соединит ТПУ и пройдет до микрорайона Парковый.



Кроме того, в документе идет речь о сотрудничестве при организации скоростного пассажирского сообщения, в том числе с использованием инновационных электропоездов «Ласточка», развитии межрегиональных и пригородных железнодорожных перевозок. По предварительным итогам 2019 года, «Ласточки» увеличили перевозку пассажиров на 37% - каждый месяц ими пользуется порядка 37 тысяч жителей Прикамья. Предполагается, что развитие этого вида транспорта и увеличение направлений движения скоростных поездов позволят увеличить число пассажиров «Ласточки» в регионе до 1 миллиона человек в год (к 2023 году).



По словам губернатора Максима Решетникова, Пермский край и СвЖД на протяжении многих лет направляют совместные усилия на повышение комфорта железнодорожного транспорта для пермяков. Сейчас краевые власти совместно с Российскими железными дорогами разрабатывают проекты, которые повлияют на развитие всего края в ближайшие 25-30 лет. «Рост отгрузки предприятий Березниковско-Соликамского узла обеспечит миллионные инвестиции в экономику края, которые пойдут на развитие инфраструктуры в интересах жителей. Например, строительство Северного железнодорожного обхода позволит не только вывести грузовые поезда из центра города и увеличить пропускную способность Транссиба. Новый железнодорожный мост позволит в перспективе расширить Соликамский тракт, о чем жители Перми просят очень давно, - подчеркнул Максим Решетников. – В этом году мы продвинулись по развитию пригородного железнодорожного транспорта. Мы запустили «Ласточку» Пермь – Екатеринбург. Это стало возможным исключительно благодаря позиции РЖД, которые взяли на себя все затраты. До этого мы запускали пригородные «Ласточки» в Кишерть и Верещагино. И интенсивность рейсов растет. Это дает удобство и комфорт, которые люди ощущают».



Документ включает реализацию инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры в Пермском крае: развитие Березниковско-Соликамского узла и направления Соликамск – Пермь-Сортировочная, строительство Северного железнодорожного обхода Перми. Эти проекты синхронизированы с развитием промышленных предприятий на севере региона. Только в Березниковском городском округе реализуется 7 специальных инвестиционных контрактов (ПАО «Уралкалий», ООО «ЕвроХим-УКК», ЗАО «Верхнекамская калийная компания», ООО «СОДА-ХЛОРАТ»), они позволят создать порядка 7 тысяч новых рабочих мест.



Работы по ряду крупных проектов уже ведутся. Например, в этом году было выбрано место и начались проектные работы Северного обхода (планируется завершить в следующем году). По предварительной информации, строительство Северного железнодорожного обхода вместе с подходами будет стоить 20-22 млрд рублей.



Начальник СвЖД Иван Колесников отметил, что по итогам года объем инвестиций РЖД в инфраструктуру Прикамья увеличился на 89%, на 3 млрд рублей. Растут налоговые поступления и закупка продукции у местных предприятий.



«Для нас также растет важность Пермского края как транзитного региона: на 15% увеличено количество грузовых поездов, которые фактически следуют по региону. Это во многом формирует число рабочих мест, размер заработной платы. Мы стараемся обеспечить опережающими темпами развитие приоритетных направлений экономики Пермского края, безусловно, это Березниковско-Соликамский узел. К 2023-25 годам мы должны быть готовы принять грузопоток в 15 млн тонн в год», - отметил Иван Колесников.



В Пермском крае развивается и Чусовское направление. В первую очередь там увеличивается грузоперевозка сыпучих (инертных) грузов, леса. Это позволяет поддерживать бережную эксплуатацию дорог – раньше для этого в большей степени использовались большегрузы, что ускоряло необходимость проведения ремонта.



Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Свердловской магистрали на территории Пермского края по итогам 2019 года составят 6,8 млрд рублей. Сумма налогов, которые перечислит СвЖД в консолидированный бюджет Пермского края в 2019 году, составит 1,8 млрд рублей (+12% к 2018 году). Для нужд ОАО «РЖД» планируется закупить продукции предприятий региона на сумму 9,97 млрд рублей.

© «Вечерние ведомости»