Пермь: новости дня
03:06 | 22.12.2019
В Перми открыт для транспорта участок улицы Революции от Куйбышева до Компроса
Реконструкция улицы Революции – одна из масштабных строек, которую ведет администрация Перми. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%). Реконструкция стартовала в конце 2018 года и реализуется в несколько этапов. Работы ведутся сразу на нескольких участках – от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта, где работы подходят к концу, и от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева.
На данный момент работы по переустройству теплотрассы, сетей газоснабжения, сети дождевой и бытовой канализации на участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта завершены. Также выполнено устройство слоев основания дорожной одежды и трамвайных путей, оборудовано наружное освещение.
21 декабря участок улицы открыли для движения, которое осуществляется по двум полосам четной стороны улицы в направлении от улицы Куйбышева к Комсомольскому проспекту.
Напомним, в середине октября, как и было обещано, открыто полноценное движение по обеим проезжим частям от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской. Кроме того, продолжаются работы по укладке бесшумных трамвайных путей по технологии, которая будет использована на протяжении всей улицы Революции от улицы Сибирской до Центрального рынка. Конструкция укладки трамвайных путей на монолитном основании позволяет существенно снизить вибрационные нагрузки за счет сплошной укладки упругих элементов, создает оптимальную линию прогиба рельса, тем самым повышая общий срок службы трамвайных путей. Конструкция трамвайного пути на бетонном основании с применением упругих элементов применяется в России (Санкт-Петербург), в Швеции (Гетерборг), в Венгрии (Сегед).
Как пояснили в МКУ «Пермблагоустройство», прокладку трамвайных путей на участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта планируется завершить в 2020 году. В силу своей сложности стрелочные переводы для новых путей будут изготавливаться на протяжении всей зимы, и только весной подрядчик приступит к их монтажу.
Напомним, в рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение по 2 полосы в каждую сторону, обустроены трамвайные пути. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие пути. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение и будет проведено озеленение территории.
© «Вечерние ведомости»
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