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13:06 | 21.12.2019
«Уралкалий» развивает в Соликамске жилищное строительство для своих сотрудников
Проект жилищного строительства в Соликамске от «Уралкалия» предусматривает комплексную застройку жилого квартала в соответствии с европейскими архитектурными стандартами. Всего будет возведено 4 девятиэтажных дома - это 350 квартир. Внутридомовые территории будут оборудованы различными зонами отдыха для детей и взрослых, в том числе спортивными площадками. Предусмотрена отдельная крытая площадка для хранения велосипедов. По периметру жилого комплекса будет расположена вместительная автомобильная парковка. Технология монолитно-каркасного строительства предоставит собственникам жилья возможность при необходимости произвести перепланировку комнат и увеличить полезное пространство жилой площади.
Алексей Федотов, глава Соликамского городского округа, отметил:
- Отрадно, что «Уралкалий» как социально ответственный работодатель развивает жилищное строительство в Соликамске. Впервые за многие годы в строительной сфере нашего города будет произведена комплексная застройка целого квартала. «Уралкалий» не просто строит жилые дома по уникальному проекту, здесь также будет произведено благоустройство придомового пространства на качественно новом для Соликамска уровне. Уверен, что новый жилой комплекс станет не только украшением нашего города, но и принесет радость будущим жителям.
Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:
- Реализация собственной жилищной программы для сотрудников «Уралкалия» - одно из приоритетных направлений социальной политики компании. Комплекс «Рубин» будет первым в Соликамске жилым кварталом, который будет построен в соответствии с современными архитектурными концепциями развития и благоустройства городского пространства.
Генеральным подрядчиком проекта выступает ООО «ГКМ инжиниринг», застройщик - дочерняя компания ПАО «Уралкалий» - АО «Соликамский строительный трест».
Приобрести квартиры в корпоративных домах работники Группы «Уралкалий» смогут на льготных условиях: компания будет ежемесячно компенсировать проценты по ипотеке в течение 10 лет. Приоритетное право на приобретение жилья в соответствии с программой улучшения жилищных условий будут иметь представители остродефицитных и наиболее востребованных в Группе «Уралкалий» специальностей.
© «Вечерние ведомости»
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