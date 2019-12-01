Пермяки стали победителями и призерами всероссийских соревнований по художественной гимнастике

17:53 | 20.12.2019

В Пензе прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Приволжские звездочки», посвященные двукратной олимпийской чемпионке, Заслуженному мастеру спорта Наталии Лавровой.



Пермь на соревнованиях представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №1. Золотую медаль соревнований по программе мастеров спорта завоевала Софья Ивашкина. Виктория Викулова заняла второе место по программе кандидатов в мастера спорта. Также в этой возрастной группе стала шестой Мария Черкасова.



В шаге от пьедестала по результатам индивидуальной программы оказались Олеся Боцу и Милана Кузнецова, заняв четвертое и пятое места соответственно.



Спортсменки тренируются под руководством Оксаны Шевченко.

© «Вечерние ведомости»