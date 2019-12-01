В 2019 году пермские спасатели помогли сохранить жизнь 600 пермякам

16:44 | 20.12.2019

В Перми состоялся итоговый сбор руководящего состава гражданской обороны города Перми, подведены итоги работы в текущем году и поставлены задачи на 2020 год.



Практическую часть итогового сбора провел глава Перми – руководитель гражданской обороны Перми Дмитрий Самойлов. Она состоялась на территории будущей базы Пермской городской службы спасения на улице Ижевской, 25.



- Мы серьезно занялись материально-технической базой Пермской городской службы спасения и Единой дежурно-диспетчерской службы. За последние несколько лет были приобретены два автомобиля «Газель», появились новые плавсредства. В условиях, когда наш город стоит на Каме, катера и судна Пермской городской службе спасения были просто необходимы для несения повседневной службы и обеспечения безопасности на воде. Кроме того, за это время были приобретены снегоходы и квадроциклы. Таким образом, проводить операции по спасению людей можно в любое время года. С момента создания Пермская городская служба спасения базируется в арендованном помещении. Считаю это недопустимым, поэтому принял решение, что на улице Ижевской, 25 создается база для городской службы спасения и ЕДДС. По одному из зданий уже ведутся проектные работы по реконструкции, по второму – проектные работы начнутся в следующем году. Сейчас стоит задача – четко спроектировать и провести реконструкцию, тем самым задать запас прочности на многие десятилетия вперед, - сообщил Дмитрий Самойлов.



Отметим, в этом году за счет городского бюджета для Пермской городской службы спасения было приобретено новое оборудование и снаряжение – судно на воздушной подушке, шестиместный катер, мотопомпы, тепловые пушки, два вместительных модуля (палатки) на пневмо- и металлическом каркасах, автомобильные прицепы.



Так, судно на воздушной подушке «СЛАВИР-6» способно передвигаться как над водой, так и над твердой поверхностью. Оно предназначено для круглогодичного использования. Катер «РУСБОТ-65H» служит для патрулирования, доставки персонала во внутренних бассейнах и прибрежной зоне, при волне не более 1,2 м и удаления от берега до 3 км при температуре воздуха от -5 до +40 градусов. Мотопомпы необходимы для осушения затопленных объектов. Кроме того, в распоряжении спасателей имеются снегоболотоход, квадроциклы, снегоходы, лодки и другая специализированная техника.



С докладом на теоретической части сбора выступила заместитель главы администрации Перми - председатель комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Лидия Королева.



Для предупреждения несчастных случаев и отработки навыков ежегодно в городе проходит ряд профилактических мероприятий – комплексные и тактико-специальные, командно-штабные учения, штабные тренировки, смотры-конкурсы, тематические занятия для школьников – «Месячник безопасности детей», «Месячник гражданской защиты» и соревнования учащихся «Школа безопасности».



Главной задачей этого года стала работа по подготовке пунктов временного размещения населения при чрезвычайных ситуациях. Таким образом, проверено было 93 таких пункта. При проведении командно-штабных учений и тренировок выполнялось практическое развертывание и приведение в готовность пунктов временного размещения для населения.



В течение года проведено 18 заседаний городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе которых рассматривались вопросы пожарной безопасности, подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду, организации работ по безаварийному пропуску весеннего половодья, обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения мер по предупреждению гибели и травмированию детей на водных объектах и ряд других. В этом году в Перми на восьми постах матросы-спасатели Пермской городской службы спасения предотвратили 153 несчастных случаев на воде, в том числе выносили устные предупреждения и оказывали непосредственную помощь отдыхающим. Также спасатели во время дежурства 210 раз оказывали первую медицинскую помощь на пляжах, например, при порезах или вывихах. Как и в прошлые годы, погибших в зонах ответственности спасательных постов нет.



Кроме того, по итогам этого года насчитывается порядка 3000 выездов на оперативные события групп быстрого реагирования городской службы спасения. От неотвратимой гибели сотрудниками спасено более 600 человек.



По итогам года отмечается снижение аварий на всех коммунальных сетях на 16,9%.



Отдельное внимание уделяется работе в области обеспечения пожарной безопасности, в том числе ремонту, содержанию и строительству источников противопожарного водоснабжения. Кроме того, в этом году на территории Орджоникидзевского района создана местная общественная организация добровольной пожарной охраны. Свою работу она начнет с начала следующего года.



Наиболее качественно вопросы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в этом году решались в Мотовилихинском и Свердловском районах.



В ходе мероприятия за высокие результаты при проведении мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по итогам этого года были награждены руководители предприятий и организаций города.

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