В Перми пройдут городские соревнования по зимнему триатлону

16:40 | 20.12.2019

21 декабря на территории детско-юношеского центра «Фаворит» (улица Репина, 69) состоятся соревнования по зимнему триатлону, посвященные Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 году.



Участие в соревнованиях примут более 30 команд учеников 8-11 классов из разных школ города. Спортсменов ожидает прохождение трех этапов: «Бег на лыжах», «Стрельба из пневматической винтовки», «Разборка-сборка автомата Калашникова». По итогам всех испытаний будет определена команда-победитель, которая получит кубок. Команды, занявшие 2 и 3 места, будут награждены дипломами и медалями.



Соревнования проводятся детско-юношеским центром «Фаворит» совместно с Пермским военным институтом войск национальной гвардии и департаментом образования. Они направлены на развитие навыков начальной военной подготовки, воспитание чувства патриотизма, а также привлечение школьников к здоровому образу жизни, занятиям военно-прикладными видами спорта.

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