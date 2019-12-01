Общественный совет при ГУ МВД России по Пермскому краю подвел итоги трехлетней работы

16:37 | 20.12.2019

За этот период общественниками проведены проверки помещений органов внутренних дел, приемы граждан, организованы тематические творческие конкурсы, а также профилактические мероприятия.



В Перми состоялось заседание Общественного совета при Главном управлении МВД России по Пермскому краю. В нем принял участие начальник регионального ведомства генерал-лейтенант полиции Михаил Давыдов.



С отчетом о деятельности за 2017-2019 годы выступил председатель Общественного совета Владимир Микляев. Он сообщил, что за обозначенный период общественники осуществили более 30 проверок помещений территориальных подразделений органов внутренних дел, уделив особое внимание вопросам содержания задержанных лиц и организации приема граждан.



Одним из направлений деятельности является работа с молодежью. Ежегодно проводятся молодежный форум «Служба по призванию», спартакиада «Волшебный мяч». На протяжении нескольких лет общественники реализуют на территории Прикамья акцию «Каникулы с Общественным советом», нацеленную на организацию детского досуга в период летнего отдыха.



При содействии Общественного совета проведены творческие мероприятия, в том числе конкурсы «Открытый взгляд» и «Доброе слово». При этом особое внимание уделяется патриотическому воспитанию граждан и организации проектов, посвященных событиям Великой Отечественной войны.



Ежегодно, в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, Общественным советом ГУ МВД России по Пермскому краю проводятся прямые линии.



Обращаясь к присутствующим, Михаил Ильич Давыдов отметил, что за минувшие 3 года общественники проделали значительную работу, направленную на обеспечение контроля за выполнением сотрудниками полиции возложенных функций. Кроме того, внимание уделяется профилактике правонарушений среди подростков, оказанию помощи в разрешении кадровых вопросов, организации мероприятий, направленных на повышение уровня доверия граждан к органам внутренних дел. Начальник регионального МВД выразил надежду, что накопленный положительный опыт найдет дальнейшее распространение, и поблагодарил общественников за реализацию социально значимых проектов на территории Прикамья.



За активную работу, неравнодушное отношение к выполняемым задачам членам Общественного совета вручили благодарственные письма.

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