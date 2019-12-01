Пермь: новости дня
15:10 | 20.12.2019
В Пермском крае с 1 января 2020 года банки отменят комиссии за межрегиональные денежные переводы
Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.
Закон позволит избавить граждан от так называемого банковского роуминга, пояснял в октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, подчеркивал он.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк на пути к отмене комиссий за переводы внутри банка, проводит эксперименты и в 2020 году запустит этот процесс. При этом он подчеркивал, что межрегиональными комиссиями облагаются всего 5% переводов, остальные 95% - бесплатны.
В Пермском отделении Операционного центра Почта Банка сообщили, что считают такой подход правильным с точки зрения взаимоотношений с клиентами и способствующим развитию системы внутрибанковских платежей: «В Почта Банке никогда не было комиссии при переводе средств между счетами граждан из одного региона в другой. Для нас это особенно важно, поскольку мы работаем по всей стране, наши клиенты живут в разных уголках от Калининграда до Владивостока», - подчеркнула управляющая Пермским ОЦ Почта Банка Галина Овчинникова.
© «Вечерние ведомости»
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