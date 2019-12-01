Пермские школьники станцуют на большом новогоднем балу

14:30 | 20.12.2019

21 декабря в 16:00 во дворце спорта «Красава» (улица Карла Маркса, 1в, Кондратово, Пермский район) состоится городской бал старшеклассников «В танце эпох». В нем примут участие около 500 учеников из разных школ города.



Изысканные манеры, плавные движения, шорох бальных платьев – все это вызывает живой интерес у старшеклассников. В течение нескольких месяцев они готовились к яркому предновогоднему событию: подбирали праздничные костюмы и платья, репетировали танцы.



В департаменте образования администрации Перми уточнили, что на танцевальной площадке соберутся также педагоги и сотрудники образовательных и муниципальных учреждений города. В этом году участники бала перенесутся в разные исторические эпохи. Танцевальные пары создадут атмосферу прошедших веков и исполнят танцы, популярные в то или иное время. Участников бала закружат полонез, вальс, полька, па де катр, блюз, танго и другие паркетные танцы. В программе мероприятия запланированы творческие номера студентов Пермской академии искусства и культуры.



Бал проводится департаментом образования администрации Перми в седьмой раз. Организаторами мероприятия выступают школы №77, № 60 и №101.

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