Пермь: новости дня
13:50 | 20.12.2019
Новогодняя ель краевой столицы – одна из самых высоких в стране
Возглавляет рейтинг новогодняя ель Красноярска. Ее высота составляет 55 метров. Следом за ней расположились Екатеринбург (50 м), Махачкала (40 м), Казань (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Калининград (30,5 м). Сразу после идет новогодняя красавица Перми высотой 30 метров. Наравне с ней – ель в Уфе, которая имеет аналогичную высоту. Замыкают топ-10 ели во Владивостоке (28 м), Тюмени (28 м) и Москве (27 м).
Кроме того, специалистами опубликован рейтинг топ-3 живых новогодних елок в городах России 2019-2020. Здесь красуются ели, установленные в Москве (27 метров), Уфе (30 метров) и Владимире (20 метров).
Напомним, новая елка краевой столицы изготовлена по специальному дизайн-проекту. Это уникальное решение и по архитектуре, и по техническому исполнению. Она состоит из 12 сегментов-ярусов. Световая часть новогоднего дерева выполнена с помощью независимых модулей. Благодаря ее высоте она является одной из самых высоких в стране.
© «Вечерние ведомости»
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