Пермь: новости дня
13:46 | 20.12.2019
Департамент транспорта администрации Перми подвел итоги пилотного проекта
Заседание провела заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева. Также на встрече присутствовали начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, депутаты гордумы.
Представителей депутатского корпуса интересовали вопросы о способах расчета показателей по пилотному проекту, о величине пассажиропотока, предполагаемом размещении и облике новых остановочных павильонов. Также обсуждались планы по переходу на безналичную оплату проезда: в каких маршрутах можно воспользоваться транспортной картой, какие есть способы пополнения и проверки остатка денежных средств, а также о внедрении оплаты проезда банковской картой на всех маршрутах города.
Начальник департамента транспорта рассказал о том, что в рамках пилотного проекта были реализованы несколько задач: внедрена безналичная оплата проезда, проверена система бесплатных пересадок и применены новые условия работы с перевозчиками.
Были опробованы принципы новой маршрутной сети, к примеру, организация новых связей, увеличение вместимости подвижного состава, а также увеличение количества рейсов за счет сокращения маршрута.
На маршрутах пилотного проекта более 60% пассажиров пользуются наличной оплатой проезда, 7% воспользовались возможностью бесплатной пересадки, доля оплаты банковскими и транспортными картами составляет 34%. Отмечается рост пассажиропотока относительно 2018 года – 9,4%, при этом в трамвае пассажиропоток увеличился на 15%.
Поэтапно внедряется безналичная оплата проезда. В настоящее время банковской картой можно оплачивать проезд в электротранспорте и автобусах, участвующих в пилотном проекте. Транспортной картой можно оплачивать проезд в любом виде общественного транспорта, за исключением маршрутных такси, по установленному тарифу – 20 рублей за поездку. В 2020 году планируется расширение точек продаж гражданских проездных до 150 пунктов. Важным преимуществом является возможность пополнения проездных документов через сайт, мобильное приложение, а также банкоматы Сбербанка. На сегодняшний день более 2000 пермяков приобрели транспортные карты и уже совершили более 9000 поездок.
При реализации новой транспортной модели необходимо обновление и строительство новых остановочных павильонов. Департаментом разработаны три типа остановочных павильонов разной вместимости. Кроме того, также планируется организация регулярного контроля за содержанием остановок, синхронизация работ по обустройству новых пунктов и создание мобильной бригады для оперативного ремонта и ликвидации актов вандализма, несанкционированной расклейки рекламы.
По итогам встречи были определены ключевые вопросы, по которым предстоит дальнейшая работа для улучшения качества предоставления услуги пассажирских перевозок.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:13 | 20.12.2019
Более 100 кг морепродуктов неизвестного происхождения выявили уральские таможенники
16:56 | 20.12.2019
На дорогах Свердловской области увеличилось количество ДТП
16:44 | 20.12.2019
В 2019 году пермские спасатели помогли сохранить жизнь 600 пермякам
16:40 | 20.12.2019
В Перми пройдут городские соревнования по зимнему триатлону
16:37 | 20.12.2019
Общественный совет при ГУ МВД России по Пермскому краю подвел итоги трехлетней работы
16:26 | 20.12.2019
В свердловском поселке массово заболели дети
16:13 | 20.12.2019
Свердловский межрайонный природоохранный прокурор взял на особый контроль вырубку деревьев в Дегтярске
15:59 | 20.12.2019
В Екатеринбурге суд вынес приговор экс-сотруднику Минагропрома. Его признали виновным во взяточничестве
15:51 | 20.12.2019
Экс-директор екатеринбургского Метростроя прокомментировал заявление президента о строительстве второй ветки подземки
15:29 | 20.12.2019
В Свердловской области производителя торфа оштрафовали за загрязнение окружающей среды
15:10 | 20.12.2019
В Пермском крае с 1 января 2020 года банки отменят комиссии за межрегиональные денежные переводы
14:57 | 20.12.2019
Специалисты признали, что здоровью пассажира, пострадавшего в ДТП с Владимиром Васильеым причинен тяжкий вред
14:30 | 20.12.2019
Пермские школьники станцуют на большом новогоднем балу
14:09 | 20.12.2019
До открытия ледового городка в центре Екатеринбурга осталась неделя
13:57 | 20.12.2019
В Ирбите мужчине дали десять лет «строгача» за преступления в отношении своей знакомой и её мамы
13:50 | 20.12.2019
Новогодняя ель краевой столицы – одна из самых высоких в стране
13:23 | 20.12.2019
В ликвидации сугробов в Свердловской области участвуют 414 спецмашин
13:09 | 20.12.2019
Ввод жилья в Пермском крае увеличился на 21%
13:07 | 20.12.2019
Из-за перестрелки в Москве ФСБ усилила меры безопасности в Екатеринбурге
13:05 | 20.12.2019
Структура УГМК оснастит поезда в Крым фирменными подстаканниками
13:04 | 20.12.2019
Игорь Сапко посетил Ресурсный центр по поддержке добровольчества
12:59 | 20.12.2019
В Перми на светофорах по улице Ленина появится «отсечка»
12:52 | 20.12.2019
Жители Владимирского мерзли по вине управляющей компании
12:47 | 20.12.2019
В выходные в Перми похолодает
12:43 | 20.12.2019
На Урале осудили виновного в смерти двух младенцев
12:16 | 20.12.2019
В Свердловской области осудили псевдостроителя бань
11:47 | 20.12.2019
Мотивацией для выплаты долга компанией из Екатеринбурга стало ее появление на сайте приставов
11:28 | 20.12.2019
В Екатеринбурге тестируют Рунет
11:10 | 20.12.2019
Свердловская прокуратура заблокировала сайты, на которых продавались дипломы об окончании учебных заведений
10:44 | 20.12.2019
На Объездной в Екатеринбурге столкнулись четыре автомобиля
10:22 | 20.12.2019
Школьники Екатеринбурга стали виновниками двух ДТП
10:01 | 20.12.2019
В столице Урала снова пробки из-за непогоды
09:45 | 20.12.2019
В Свердловской области сгорел частный дом