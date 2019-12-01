Департамент транспорта администрации Перми подвел итоги пилотного проекта

13:46 | 20.12.2019

19 декабря в администрации города состоялось заседание круглого стола по обсуждению итогов пилотного проекта, перехода на безналичную оплату проезда и планов по ремонту и обустройству остановочных комплексов города.



Заседание провела заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева. Также на встрече присутствовали начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, депутаты гордумы.



Представителей депутатского корпуса интересовали вопросы о способах расчета показателей по пилотному проекту, о величине пассажиропотока, предполагаемом размещении и облике новых остановочных павильонов. Также обсуждались планы по переходу на безналичную оплату проезда: в каких маршрутах можно воспользоваться транспортной картой, какие есть способы пополнения и проверки остатка денежных средств, а также о внедрении оплаты проезда банковской картой на всех маршрутах города.



Начальник департамента транспорта рассказал о том, что в рамках пилотного проекта были реализованы несколько задач: внедрена безналичная оплата проезда, проверена система бесплатных пересадок и применены новые условия работы с перевозчиками.



Были опробованы принципы новой маршрутной сети, к примеру, организация новых связей, увеличение вместимости подвижного состава, а также увеличение количества рейсов за счет сокращения маршрута.



На маршрутах пилотного проекта более 60% пассажиров пользуются наличной оплатой проезда, 7% воспользовались возможностью бесплатной пересадки, доля оплаты банковскими и транспортными картами составляет 34%. Отмечается рост пассажиропотока относительно 2018 года – 9,4%, при этом в трамвае пассажиропоток увеличился на 15%.



Поэтапно внедряется безналичная оплата проезда. В настоящее время банковской картой можно оплачивать проезд в электротранспорте и автобусах, участвующих в пилотном проекте. Транспортной картой можно оплачивать проезд в любом виде общественного транспорта, за исключением маршрутных такси, по установленному тарифу – 20 рублей за поездку. В 2020 году планируется расширение точек продаж гражданских проездных до 150 пунктов. Важным преимуществом является возможность пополнения проездных документов через сайт, мобильное приложение, а также банкоматы Сбербанка. На сегодняшний день более 2000 пермяков приобрели транспортные карты и уже совершили более 9000 поездок.



При реализации новой транспортной модели необходимо обновление и строительство новых остановочных павильонов. Департаментом разработаны три типа остановочных павильонов разной вместимости. Кроме того, также планируется организация регулярного контроля за содержанием остановок, синхронизация работ по обустройству новых пунктов и создание мобильной бригады для оперативного ремонта и ликвидации актов вандализма, несанкционированной расклейки рекламы.



По итогам встречи были определены ключевые вопросы, по которым предстоит дальнейшая работа для улучшения качества предоставления услуги пассажирских перевозок.

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